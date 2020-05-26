Comerciantes fazem protesto na Avenida Norte Sul na Serra

Comerciantes atearam fogo em pneus e fecharam um dos sentidos da Avenida Norte Sul na manhã desta terça-feira (26) Crédito: Internauta/Divulgação

Um protesto de comerciantes interditou uma das faixas da Avenida Norte Sul, na altura do bairro Laranjeiras, na Serra, na manhã desta terça-feira (26). Pouco antes das 9 horas, alguns lojistas da região interditaram a via com manequins e atearam fogo em pneus, impedindo o fluxo de veículos, no sentido Vitória.

Os manifestantes reivindicavam maior flexibilização das regras para o funcionamento do comércio local durante a pandemia do novo coronavírus , porém a ação foi rapidamente controlada com a chegada da Guarda Municipal e também da Polícia Militar.

A Prefeitura da Serra e a Polícia Militar informaram, em nota, que o protesto ocorreu por poucos minutos e os comerciantes liberaram a Avenida Norte Sul após conversarem com as autoridades no local. O trânsito, inclusive, foi liberado na sequência.

De acordo com comerciantes que trabalham no local, o serviço está completamente interrompido desde o in;icio da pandemia. Pandemia