Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Flexibilização das regras de abertura

Comerciantes fazem protesto na Avenida Norte Sul na Serra

No início do horário comercial desta terça-feira (26),  lojistas fecharam um dos sentidos da via na região do bairro Laranjeiras em prol de maior flexibilização das regras para o funcionamento do comércio durante a pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 12:57

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 12:57

Comerciantes atearam fogo em pneus e fecharam um dos sentidos da Avenida Norte Sul na manhã desta terça-feira (26)
Comerciantes atearam fogo em pneus e fecharam um dos sentidos da Avenida Norte Sul na manhã desta terça-feira (26) Crédito: Internauta/Divulgação
Um protesto de comerciantes interditou uma das faixas da Avenida Norte Sul, na altura do bairro Laranjeiras, na Serra, na manhã desta terça-feira (26). Pouco antes das 9 horas, alguns lojistas da região interditaram a via com manequins e atearam fogo em pneus, impedindo o fluxo de veículos, no sentido Vitória.

Veja Também

Vigilante reage a assalto e acaba baleado em ônibus do Transcol na Serra

Protesto de comerciantes interdita duas vias da Norte Sul, na Serra

Com 125 mortes por coronavírus, Serra lidera ranking de casos no ES

Os manifestantes reivindicavam maior flexibilização das regras para o funcionamento do comércio local durante a pandemia do novo coronavírus, porém a ação foi rapidamente controlada com a chegada da Guarda Municipal e também da Polícia Militar.
A Prefeitura da Serra e a Polícia Militar informaram, em nota, que o protesto ocorreu por poucos minutos e os comerciantes liberaram a Avenida Norte Sul após conversarem com as autoridades no local. O trânsito, inclusive, foi liberado na sequência.
De acordo com comerciantes que trabalham no local, o serviço está completamente interrompido desde o in;icio da pandemia. Pandemia 
A assessoria da PM informou que cerca de 15 pessoas participaram da manifestação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica
Dinheiro, real, moeda
Governo Lula projeta salário mínimo em R$ 1.717 em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados