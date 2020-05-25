Protesto de comerciantes interdita duas vias da Norte Sul, na Serra

Uma manifestação de comerciantes no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, interditou as duas vias da Avenida Norte Sul na tarde desta segunda-feria (25). De acordo com a Polícia Militar, cerca de 30 pessoas participaram do protesto, que já foi encerrado.
A Prefeitura da Serra informou que a manifestação teve início após uma fiscalização do comércio por parte da prefeitura junto com agentes da Guarda Municipal. Segundo a prefeitura, um comerciante ateou fogo em pneus logo após a saída dos agentes do local.
O protesto já foi encerrado e as pistas foram liberadas.