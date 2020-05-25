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Comércio

Protesto de comerciantes interdita duas vias da Norte Sul, na Serra

A Polícia Militar informou que cerca de 30 pessoas participaram da manifestação. Segundo a prefeitura, protesto começou após ação de fiscalização da Guarda Municipal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 18:57

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 18:57

Comerciantes atearam fogo e fecharam a Avenida Norte Sul, na Serra, nesta segunda-feira (25)
Comerciantes atearam fogo e fecharam a Avenida Norte Sul, na Serra, nesta segunda-feira (25) Crédito: Internauta
Uma manifestação de comerciantes no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, interditou as duas vias da Avenida Norte Sul na tarde desta segunda-feria (25). De acordo com a Polícia Militar, cerca de 30 pessoas participaram do protesto, que já foi encerrado.
A Prefeitura da Serra informou que a manifestação teve início após uma fiscalização do comércio por parte da prefeitura junto com agentes da Guarda Municipal. Segundo a prefeitura, um comerciante ateou fogo em pneus logo após a saída dos agentes do local. 
O protesto já foi encerrado e as pistas foram liberadas.

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