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Solidariedade

Cooperativa no ES faz campanha para ajudar motoristas de aplicativo

De acordo com a organização, a classe vem enfrentando grandes desafios financeiros durante a crise decorrente da pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 17:06

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 17:06

Ação social voltada a motoristas de aplicativo é realizada por cooperativa
Ação social voltada a motoristas de aplicativo é realizada por cooperativa Crédito: Eduardo Gotardo
A Cooperativa de Transporte Rodoviário (Coopertran) vem realizando, durante a quarentena, uma campanha solidária de arrecadação para compra de cestas básicas a serem entregues a motoristas de aplicativos da Grande Vitória. De acordo com a organização, a classe vem enfrentando grandes desafios financeiros durante a crise decorrente da pandemia do novo coronavírus.
Segundo a cooperativa, a primeira entrega das doações foi realizada nos dias 12 e 13 de abril, com um total de 120 cestas e, nos dias 26 e 27 de abril, foram entregues mais 100 cestas. "Todas as medidas de segurança para evitar o contágio foram tomadas. Os motoristas voluntários que fizeram a entrega das cestas, estiveram todos com máscara, disponibilizamos álcool gel 70 e efetivamos o distanciamento reforçado a todo momento. É importante ressaltar, que tudo foi documentado por meio de assinatura, CPF e foto", afirmou em nota.

PARA DOAR

Para os interessados em contribuir com a ação, deve ser acessado o site www.pood.coop.br/doacao. É possível doar a partir de R$10,00 ou o valor de uma ou duas cestas. A doação pode ser feita por meio de cartão de crédito, boleto bancário, depósito ou transferência.
Ação social voltada a motoristas de aplicativo é realizada por cooperativa
Ação social voltada a motoristas de aplicativo é realizada por cooperativa Crédito: Eduardo Gotardo
Dados bancários:
  • Banco: Sicoob
  • Agência: 4021
  • Conta corrente: 11.149-0
  • Favorecido: Cooperativa de Transporte Rodoviário - Coopertran

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