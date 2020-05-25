Cooperativa no ES faz campanha para ajudar motoristas de aplicativo

A Cooperativa de Transporte Rodoviário (Coopertran) vem realizando, durante a quarentena, uma campanha solidária de arrecadação para compra de cestas básicas a serem entregues a motoristas de aplicativos da Grande Vitória. De acordo com a organização, a classe vem enfrentando grandes desafios financeiros durante a crise decorrente da pandemia do novo coronavírus.
Segundo a cooperativa, a primeira entrega das doações foi realizada nos dias 12 e 13 de abril, com um total de 120 cestas e, nos dias 26 e 27 de abril, foram entregues mais 100 cestas. "Todas as medidas de segurança para evitar o contágio foram tomadas. Os motoristas voluntários que fizeram a entrega das cestas, estiveram todos com máscara, disponibilizamos álcool gel 70 e efetivamos o distanciamento reforçado a todo momento. É importante ressaltar, que tudo foi documentado por meio de assinatura, CPF e foto", afirmou em nota.
PARA DOAR
Para os interessados em contribuir com a ação, deve ser acessado o site www.pood.coop.br/doacao. É possível doar a partir de R$10,00 ou o valor de uma ou duas cestas. A doação pode ser feita por meio de cartão de crédito, boleto bancário, depósito ou transferência.
Dados bancários:
- Banco: Sicoob
- Agência: 4021
- Conta corrente: 11.149-0
- Favorecido: Cooperativa de Transporte Rodoviário - Coopertran