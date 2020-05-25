Cooperativa no ES faz campanha para ajudar motoristas de aplicativo

Segundo a cooperativa, a primeira entrega das doações foi realizada nos dias 12 e 13 de abril, com um total de 120 cestas e, nos dias 26 e 27 de abril, foram entregues mais 100 cestas. "Todas as medidas de segurança para evitar o contágio foram tomadas. Os motoristas voluntários que fizeram a entrega das cestas, estiveram todos com máscara, disponibilizamos álcool gel 70 e efetivamos o distanciamento reforçado a todo momento. É importante ressaltar, que tudo foi documentado por meio de assinatura, CPF e foto", afirmou em nota.