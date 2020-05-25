Deputado que propôs corte de 30% no salário dos parlamentares doa a quantia para hospital

Autor do projeto que prevê o corte de 30% no salário dos deputados enquanto estiver ocorrendo a pandemia do novo coronavírus, Luciano Machado (PV)
não esperou a (longa) tramitação da sua matéria, resolveu botar a mão no bolso e doou o mesmo percentual dos seus vencimentos para a Casa de Caridade São José em Alegr
e, no Sul do Estado. O depósito na conta no hospital, no valor de R$ 5,6 mil, foi feito hoje (25).
É o sexto deputado estadual a doar o equivalente a 30% dos seus salários a entidades beneficentes. Os outros foram Lorenzo Pazolini (Republicanos), Euclério Sampaio (DEM), Enivaldo dos Anjos (PSD), Bruno Lamas (PSB) e Xambinho (PL).
"Esse valor que estou doando é pouco perto do que precisam, mas pode ser entendido como um símbolo: podemos fazer uma política de qualidade", disse Machado, que chegou a ser criticado por alguns colegas, numa conversa no WhatsApp à qual a coluna teve acesso
, por ter apresentado o projeto, considerado por alguns “inconstitucional” e “demagógico”.
Houve cobranças de outra natureza, com a de Euclério Sampaio, que pressionou Luciano Machado a fazer a doação de 30% do seu salário de forma espontânea, sem precisar de aguardar a aprovação final do projeto.
O Projeto de Lei 214/2020, apresentado por Machado em abril, teve o pedido de urgência rejeitado
pela maioria dos deputados. A matéria agora segue em tramitação normal, mais lenta.
A coluna perguntou a Machado se ele pretende doar o mesmo percentual mensal enquanto houver a pandemia. "Não posso confirmar o que vou fazer pois o processo está tramitando", alegou o parlamentar do PV.