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Leonel Ximenes

Deputado que propôs corte de 30% no salário dos parlamentares doa a quantia para hospital

Luciano Machado (PV) depositou R$ 5,6 mil na conta da Casa de Caridade São José em Alegre; projeto de lei continua tramitando na Assembleia

Públicado em 

25 mai 2020 às 16:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Deputado estadual Luciano Machado
 Luciano Machado, o sexto deputado a doar 30% do salário por causa da pandemia Crédito: Ellen Campanharo/Ales
Autor do projeto que prevê o corte de 30% no salário dos deputados enquanto estiver ocorrendo a pandemia do novo coronavírus, Luciano Machado (PV) não esperou a (longa) tramitação da sua matéria, resolveu botar a mão no bolso e doou o mesmo percentual dos seus vencimentos para a Casa de Caridade São José em Alegre, no Sul do Estado. O depósito na conta no hospital, no valor de R$ 5,6 mil, foi feito hoje (25).
É o sexto deputado estadual a doar o equivalente a 30% dos seus salários a entidades beneficentes. Os outros foram Lorenzo Pazolini (Republicanos), Euclério Sampaio (DEM), Enivaldo dos Anjos (PSD), Bruno Lamas (PSB) e Xambinho (PL).
"Esse valor que estou doando é pouco perto do que precisam, mas pode ser entendido como um símbolo: podemos fazer uma política de qualidade", disse Machado, que chegou a ser criticado por alguns colegas, numa conversa no WhatsApp à qual a coluna teve acesso, por ter apresentado o projeto, considerado por alguns “inconstitucional” e “demagógico”.
Houve cobranças de outra natureza, com a de Euclério Sampaio, que pressionou Luciano Machado a fazer a doação de 30% do seu salário de forma espontânea, sem precisar de aguardar a aprovação final do projeto.
O Projeto de Lei 214/2020, apresentado por Machado em abril, teve o pedido de urgência rejeitado pela maioria dos deputados. A matéria agora segue em tramitação normal, mais lenta.

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A coluna perguntou a Machado se ele pretende doar o mesmo percentual mensal enquanto houver a pandemia. "Não posso confirmar o que vou fazer pois o processo está tramitando", alegou o parlamentar do PV.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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