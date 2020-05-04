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Leonel Ximenes

Deputado que propôs corte de 30% no salário deles é atacado pelos colegas

Coluna teve acesso às mensagens postadas no grupo da Assembleia Legislativa do ES

Públicado em 

04 mai 2020 às 17:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Deputado Estadual Luciano Machado (PV)
Deputado Luciano Machado, que propôs o corte salarial Crédito: Tati Beling/Assembleia
proposta de corte de 30% no salário dos deputados estaduais pelo prazo inicial de três meses, que pode ser prorrogado se a pandemia do coronavírus persistir, não está agradando a todos os parlamentares. No grupo de WhatsApp dos deputados, pelo menos quatro deles - Marcelo Santos, Janete de Sá, Enivaldo dos Anjos e Euclério Sampaio - atacaram o deputado Luciano Machado (PV), autor da proposta.
A coluna teve acesso às mensagens, publicadas ontem à noite (3). Marcelo Santos (PDT), vice-presidente da Assembleia, foi o mais virulento no ataque. “Você sabe que pegou dinheiro para pagar suas contas. Outra coisa, sabe também que sua proposta é inconstitucional. Me diga uma coisa): paga o DUA [Documento Único de Arrecadação] do governo de R$ 7,5 mil que eu quero ver. Se seu contracheque não consegue por conta dos empréstimos que tem, aí sim, isso é demagogia”, criticou Marcelo, referindo-se a um empréstimo pessoal contraído por Luciano Machado para pagar dívidas pessoas. O valor de R$ 7,5 mil representa o que seria descontado dos contracheques dos deputados se a proposta for aprovada.
Marcelo Santos e Luciano Machado continuaram a discussão no grupo de WhatsApp. O autor da proposta do corte salarial se queixou que Marcelo estava sendo desrespeitoso e antiético, o que provocou a reação do pedetista: “Você está sendo covarde com todos. Se tivesse conversado anteriormente, eu não discutiria isso com você, mas não, foi pra galera como se isso fosse salvar você e sua imagem. Pare com essa demagogia!” (...).
O clima esquentou quando o deputado do PV rebateu outra vez Marcelo: “Você não foi homem de dizer com quem peguei dinheiro e se peguei, se já paguei ou não”. O pedetista respondeu: “Quem não é homem é você, que não tem coragem de dizer que pegou dinheiro emprestado com um colega nosso para pagar contas. Seja homem você”.
Uma das mensagens de Marcelo Santos (PDT)
Uma das mensagens de Marcelo Santos (PDT) Crédito: Reprodução do WhatsApp
Outra que criticou a proposta de corte salarial foi a deputada Janete de Sá (PMN), demonstrando preocupação com a imagem dos parlamentares: “(...) A politicagem de expor os colegas não é um bom caminho. A eleição se deve à credibilidade e ao trabalho. A demagogia é logo desmascarada, e quando as pessoas percebem que estão sendo enganadas, reprovam o enganador”.
A mensagem postada por Janete de Sá
A mensagem postada por Janete de Sá Crédito: Reprodução do WhatsApp
Enivaldo dos Anjos (PSD) fez coro com Janete e Marcelo e também atacou a proposta de corte salarial de 30% dos parlamentares. Após criticar o que chamou de velha prática de deputados de esquerda, o veterano parlamentar na Assembleia definiu a iniciativa de Luciano Machado de “demagógica”: (...) “Este comportamento não é sério em época nenhuma e esse tipo de demagogia não tem o respeito da população”. (...)
A crítica de Enivaldo a Luciano Machado
A crítica de Enivaldo a Luciano Machado Crédito: Reprodução do WhatsApp
Outro que parece não ter ficado muito satisfeito com o projeto é Euclério Sampaio (DEM). “Gostaria de ver os que propuseram tal medida se anteciparem e recolher, através de guia própria do governo, os 30% do salário de abril que acabamos de receber. SERIA MUITO COERENTE! (sic).”
Euclério pediu
Euclério pediu "coerência" e criticou a proposta Crédito: Reprodução do WhatsApp
Carlos Von, por sua vez, não chegou a criticar Luciano Machado, mas lamentou que, se o corte salarial for efetivado, não poderá ajudar mais uma instituição beneficente em Guarapari, sua base eleitoral. “Esse é o tipo de projeto que não tem como votar contra. Vai impactar na vida de todos. Eu, por exemplo, abri mão de todos os benefícios e vivo do meu salário. Fiz empréstimo, pago pensão e este mês doei 20% do meu salário para o banco de alimentos de Guarapari. Tinha o compromisso em ajudar até o fim da pandemia. Infelizmente, não vou mais poder ajudar o banco de alimentos” (...).
Carlos Von disse que, com o corte salarial, vai parar de ajudar entidade beneficente
Carlos Von disse que, com o corte salarial, vai parar de ajudar entidade beneficente Crédito: Reprodução do WhatsApp
A coluna apurou que Luciano Machado já conseguiu o apoio necessário para que o Projeto de Lei 214/2020, que propõe a redução salarial tramite em regime de urgência na Assembleia. São favoráveis: Torino Marques (PSL), Capitão Assumção (Patriota), Rafael Favatto (Patriota), Vandinho Leite (PSDB), Danilo Bahiense PSL) e Hércules Silveira (MDB).
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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