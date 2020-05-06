Redução de salários de deputados do ES sai da pauta e gera bate-boca

Sessão virtual desta quarta-feira teve bate-boca entre deputados e troca de acusações Crédito: Reprodução

"Levar informações sigilosas até a imprensa é uma falta de ética, me sinto traído e é desrespeitoso com essa Casa, não só desta legislatura, como as anteriores, que vem reduzindo significamente seus gastos. Não pode vir ninguém querendo botar banca e desrespeitar os últimos 18 anos dessa Assembleia", disse Musso.

"Foi um projeto demagógico e covarde. Por que não colocamos a redução também do salário do governador, dos desembargadores do Tribunal de Justiça, dos conselheiros do Tribunal de Contas e dos procuradores do Ministério Público? Ou o senhor tem medo?", provocou Enivaldo.

Luciano Machado se defendeu, negando ter vazado qualquer mensagem e que apenas confirmou a jornalistas o teor das discussões no WhatsApp.

Seria inconstitucional votar a redução de salário de outros Poderes. Eles são quem têm prorrogativa para fazer isso. Sou filho de lavrador, não tenho medo de coronel do Norte, respondeu Luciano, referindo-se a Enivaldo, que é do Noroeste do Espírito Santo.

LUCIANO ROMPE COM A MESA DIRETORA

Em uma sessão digital, Enivaldo e Luciano tentaram discutir entre si, o que tornou a troca de acusações inaudível. Musso chegou a ameaçar retirar Luciano da sala de conferência, caso o deputado não fizesse silêncio. Quando a palavra retornou para o deputado, ele anunciou que romperia com a Mesa Diretora da Assembleia.