PDT entra na Justiça e pede a vaga de Marcelo Santos na Assembleia do ES

PDT quer ficar com a vaga de Marcelo Santos na Assembleia Legislativa. Se conseguir, suplente assume Crédito: Tati Beling

PDT apresentou uma ação à Justiça Eleitoral, no último dia 1º, pedindo a perda do cargo do deputado estadual Marcelo Santos por ter saído do partido. Mesmo com o processo em que o parlamentar solicita a desfiliação partidária por justa causa ainda tramitando no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), o deputado saiu do PDT e migrou para o Podemos no início do mês de abril. Ele alega ter sofrido grave discriminação pessoal dentro do partido anterior.

A mudança também levou em consideração o projeto de sua pré-candidatura a prefeito de Cariacica. De acordo com a legislação eleitoral, para concorrer, ele precisa estar filiado à nova sigla seis meses antes da eleição municipal.

O PDT está requerendo a perda do cargo do deputado pois a legislação eleitoral estabelece como regra a fidelidade partidária e que os mandatos de parlamentares pertencem aos partidos que os elegeram. Eles só podem trocar de legenda se houver a incorporação ou fusão de partidos, criação de novo partido, desvio no programa partidário ou grave discriminação pessoal. Mudanças de legenda sem essas justificativas são motivo para a perda do mandato.

Outra hipótese autorizada por lei é o período da janela partidária, onde é possível trocar livremente de sigla. A janela partidária de 2020, no entanto, era válida somente para vereadores.

Segundo Eder Viegas, advogado do PDT, o partido entende que não houve grave discriminação pessoal em momento algum. "Ele saiu sem qualquer justificativa plausível. Com base nisso, o PDT entendeu por bem em ajuizar a ação, e provará isso." Caso Marcelo perca o cargo de deputado, o primeiro suplente do PDT é o ex-deputado Luiz Durão, que ficaria com a cadeira dele na Assembleia.

A ação foi distribuída para o mesmo relator, por tratar do mesmo caso da ação declaratória ajuizada por Marcelo.

O advogado de Marcelo Santos, Bruno Dall'orto, afirma que a defesa ainda não teve ciência desta nova ação e que, por isso, não iria se manifestar. A reportagem tentou contato com o deputado, mas não teve retorno. Desde janeiro, ele começou a reclamar da relação com o PDT e já ameaçava ir à Justiça pedir a desfiliação.