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Da "gripezinha" ao "e daí?": as falas de Bolsonaro em cada fase da pandemia

Infográfico mostra como Bolsonaro foi montando seu discurso a cada etapa de contágio do novo coronavírus. Postura foi da relativização da Covid-19 a tentativas de se isentar da responsabilidade
Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

05 mai 2020 às 15:59

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 15:59

Jair Bolsonaro: posicionamento divergentes levaram o presidente a trocar o comando do Ministério da Saúde
Jair Bolsonaro e o ministro Nelson Teich: posicionamentos divergentes levaram o presidente a trocar o comando do Ministério da Saúde Crédito: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil
Antes mesmo do novo coronavírus ter seu primeiro caso registrado no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já era questionado sobre a possibilidade do vírus chegar ao país e os impactos que poderia causar. Apesar da luz de alerta acesa em todo o mundo, o presidente continuou minimizando os efeitos da Covid-19. Mesmo quando foi registrado o primeiro caso no Brasil, Bolsonaro relativizou e disse que a pandemia era uma “fantasia”. O presidente testou positivo para a Covid-19 nesta terça-feira, dia 7 de julho. 
Ignorando recomendações de órgãos de saúde, o presidente cumprimentou apoiadores durante manifestação, quando a orientação era evitar aglomerações, chamou a doença de “gripezinha” e disse que não o afetaria “graças a seu histórico de atleta”. Suas divergências com a pandemia o distanciaram ainda mais do Congresso e de governadores, que adotaram o isolamento social horizontal, como principal medida de prevenção.
Por outro lado, Bolsonaro acusou “exagero” nos Estados e defendeu o uso de um medicamento com eficácia ainda não comprovada cientificamente, a cloroquina. No meio da pandemia, acabou demitindo o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, por discordar de seus posicionamentos. Com as mortes aumentando e a ocupação dos hospitais a níveis alarmantes, o presidente mudou o tom do discurso e tem buscado se isentar de responsabilidade, algo que não vão, segundo ele, "jogar em seu colo".
A Gazeta preparou um infográfico com as frases mais marcantes de Bolsonaro acompanhando a evolução da pandemia no mundo e no país.

EXAME POSITIVO

Após meses minimizando a gravidade da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que testou positivo para a doença nesta terça-feira, 7 de julho. Uma cópia do resultado foi divulgada. 
Em entrevista a jornalistas, Bolsonaro disse que está se tratando com hidroxicloroquina, medicamento controverso para esse fim, já que não há comprovação científica de sua eficácia no caso de Covid-19 e pode causar efeitos colaterais graves. Ele disse que teve febre, mas que agora está se sentindo "perfeitamente bem".

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