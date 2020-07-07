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Covid-19

Confira o exame de Bolsonaro que mostra teste positivo para coronavírus

Presidente anunciou nesta terça-feira (07) que foi infectado pelo vírus que já matou mais de 64 mil brasileiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 15:26

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 15:26

Presidente Jair Bolsonaro usa máscara em meio à pandemia do novo coronavírus
Presidente Jair Bolsonaro testou positivo para o novo coronavírus Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro revelou nesta terça-feira (07), que o contraiu o novo coronavírus. O exame foi feito na última segunda-feira (06). Ao contrário do que ocorreu nas outras vezes, quando usou codinomes, Bolsonaro utilizou seu próprio nome neste exame.
O presidente já havia realizado três testes para detectar a covid-19. Dois deles, feitos no laboratório Sabin, estavam registrados em nome de outras pessoas, mas continham o CPF e a data de nascimento de Bolsonaro. Um terceiro, feito pelo laboratório Fiocruz, continha apenas "Paciente 05" como identificação, sem nenhum outro dado. O presidente disse que utilizou "codinomes" para fazer os testes e os laboratórios disseram não ter como comprovar que as amostras eram mesmo de Bolsonaro. 

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Exame do presidente Jair Bolsonaro que confirma o teste positivo para o novo coronavírus
Exame do presidente Jair Bolsonaro que confirma o teste positivo para o novo coronavírus Crédito: Reprodução
Os primeiros sintomas da doença, de acordo com o relato do presidente, começaram ainda no domingo. Bolsonaro, que tem 65 anos e faz parte do grupo de risco da doença, disse estar se sentindo bem após apresentar febre de 38ºC no dia anterior. Desta vez o presidente utilizou o próprio nome.
Em entrevista a jornalistas de TVs no Palácio da Alvorada, o presidente afirmou que já iniciou o tratamento com hidroxicloroquina, medicamento que não tem eficácia comprovada contra a doença. Segundo ele, o fato de não estar sofrendo com os sintomas mais graves da doença se deve ao uso precoce do medicamento. Na segunda-feira, Bolsonaro já havia feito um exame dos pulmões, no Hospital das Forças Armadas, e disse a apoiadores que estava "tudo limpo".
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