Confira o exame de Bolsonaro que mostra teste positivo para coronavírus

Presidente Jair Bolsonaro testou positivo para o novo coronavírus Crédito: Isac Nóbrega/PR

O presidente já havia realizado três testes para detectar a covid-19. Dois deles, feitos no laboratório Sabin, estavam registrados em nome de outras pessoas, mas continham o CPF e a data de nascimento de Bolsonaro. Um terceiro, feito pelo laboratório Fiocruz, continha apenas "Paciente 05" como identificação, sem nenhum outro dado. O presidente disse que utilizou "codinomes" para fazer os testes e os laboratórios disseram não ter como comprovar que as amostras eram mesmo de Bolsonaro.

Exame do presidente Jair Bolsonaro que confirma o teste positivo para o novo coronavírus Crédito: Reprodução

Os primeiros sintomas da doença, de acordo com o relato do presidente, começaram ainda no domingo. Bolsonaro, que tem 65 anos e faz parte do grupo de risco da doença, disse estar se sentindo bem após apresentar febre de 38ºC no dia anterior. Desta vez o presidente utilizou o próprio nome.