Governador do ES deseja que Bolsonaro 'reaja bem aos sintomas da Covid-19'

Desejo que o PR Jair Bolsonaro reaja bem aos sintomas da Covid 19. O virus ja contagiou mais de 11 milhões de pessoas e, infelizmente, levou a mais de 500 mil mortes no mundo. O distanciamento/isolamento social, uso de máscara são as formas mais eficientes de barrar o contágio.

Na entrevista presencial que concedeu a três veículos de imprensa no início da tarde desta terça, o presidente utilizou máscara na maior parte do tempo, mas ao final a retirou para dizer que estava bem.

Bolsonaro disse à CNN Brasil na tarde de segunda que estava com 38ºC de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue. Ele afirmou ainda que estava tomando hidroxicloroquina e cancelou sua participação presencial em eventos nesta semana, entre eles a reunião do conselho de governo. Já nesta terça, afirmou que a febre baixou.