Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após resultado do exame

Governador do ES deseja que Bolsonaro 'reaja bem aos sintomas da Covid-19'

Renato Casagrande usou o Twitter para comentar o estado de saúde do presidente da República, que anunciou nesta terça que foi contaminado pelo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 12:58

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 12:58

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, em coletiva nesta quinta (25)
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, diverge do presidente desde o início da pandemia Crédito: Reprodução YouTube
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), desejou uma boa recuperação ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que contou ter testado positivo para Covid-19.
Nesta terça-feira (07), logo após Bolsonaro conceder entrevista sobre o resultado do exame e avisar que foi contaminado pelo novo coronavírus, o governador usou o Twitter para comentar o assunto. Casagrande frisou, na postagem, a importância do isolamento social e do uso de máscara para conter o novo coronavírus, que provoca a doença.
Na entrevista presencial que concedeu a três veículos de imprensa no início da tarde desta terça, o presidente utilizou máscara na maior parte do tempo, mas ao final a retirou para dizer que estava bem. 
Bolsonaro disse à CNN Brasil na tarde de segunda que estava com 38ºC de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue. Ele afirmou ainda que estava tomando hidroxicloroquina e cancelou sua participação presencial em eventos nesta semana, entre eles a reunião do conselho de governo. Já nesta terça, afirmou que a febre baixou.
Casagrande também já teve Covid-19, em maio, e se recuperou. Ele e a esposa, Maria Virgínia Casagrande, testaram positivo para a doença e cumpriram o isolamento social na residência oficial da Praia da Costa. A suspeita é que a primeira-dama possa ter contraído o vírus quando precisou se internar em um hospital, após sofrer um pequeno AVC, uma semana antes. Foi após a alta, quando voltou para casa, que ela apresentou os sintomas de Covid-19. Maria Virgínia chegou a voltar a se internar, após ser diagnosticada com a doença, mas se curou.
Nem Casagrande nem a primeira-dama fizeram uso de cloroquina, informou o governo do Estado.
Desde o início da crise mundial do coronavírus, Bolsonaro tem dado declarações nas quais busca minimizar os impactos da pandemia e trata como exageradas algumas medidas que estão sendo tomadas no exterior e por governadores.
Casagrande é um dos que divergem do posicionamento do presidente. O governador do Espírito Santo tem criticado a falta de coordenação nacional por parte de Bolsonaro durante a pandemia. Ele assina, inclusive, uma resolução de seu partido, o PSB, defendendo o impeachment do presidente.

Veja Também

Bolsonaro testa positivo para Covid-19

Casagrande é o sexto governador a testar positivo para Covid-19

A guerra política em torno do uso (ou não) da cloroquina no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados