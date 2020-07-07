Bolsonaro testa positivo para Covid-19

Presidente Jair Bolsonaro já fez exames anteriormente e apresentou resultados apenas após a Justiça determinar. Os resultados que ele entregou, na época, deram negativo para o novo coronavírus Crédito: Isac Nóbrega/PR

O exame que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez para saber se foi contaminado com o novo coronavírus deu positivo, de acordo com o próprio presidente . A informação foi veiculada nesta terça-feira (07) em entrevista à imprensa.

"Estou perfeitamente bem", disse Bolsonaro, que usava uma máscara. E voltou a minimizar o novo coronavírus. "Sabemos da fatalidade do vírus para aqueles que têm uma certa idade, como eu", ponderou. Ele tem 65 anos.

No passado recente, o presidente chamou a Covid-19 de "gripezinha" e nesta terça, quando as mortes já passam de 65 mil no país, voltou a se eximir de responsabilidade, disse que as medidas para controlar a doença ficaram a cargo somente de estados e municípios. Bolsonaro sempre foi contrário ao isolamento social e afirmou que "todo mundo ficou em casa".

Na verdade, apesar de estados e municípios terem decretado o isolamento, muitas pessoas não respeitaram os apelos para ficar em casa, lotando áreas de lazer e bares.

O presidente disse que tomou cloroquina e que sentiu melhoras em poucas horas. Não há comprovação científica do uso do medicamento no combate à Covid-19.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também fez o teste para saber se contraiu a doença. "Parece que fez, né?", disse o presidente.

Ao final da entrevista coletiva, Bolsonaro afastou-se um pouco dos repórteres, tirou a máscara e voltou a falar , disse novamente que está bem e que não se importa com críticas.

SINTOMAS

Na segunda (06), o presidente afirmou que fez um exame para avaliar o pulmão e que faria um novo teste para saber se tem Covid-19 . "Eu vim do hospital, fiz uma chapa do pulmão, tá limpo o pulmão. Vou fazer exame do Covid agora há pouco, mas está tudo bem", disse Bolsonaro, ao chegar ao Palácio da Alvorada. As declarações foram transmitidas por um canal bolsonarista no YouTube.

Ainda na segunda, à CNN Brasil ele contou que estava com 38ºC de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue.

Desde o início da crise mundial do coronavírus, o presidente tem dado declarações nas quais busca minimizar os impactos da pandemia e, ao mesmo, trata como exageradas algumas medidas que estão sendo tomadas no exterior e por governadores de estado no país.

No último dia 30, a Justiça derrubou decisão que obrigava Bolsonaro a usar máscara ao sair às ruas do Distrito Federal.

EXAMES ANTERIORES