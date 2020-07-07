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Coronavírus

Suspeita de Covid-19: Bolsonaro diz que febre baixou e se sente melhor

Declarações do presidente foram feitas por telefone à CNN Brasil. Resultado de exame para detectar coronavírus deve ser divulgado nesta terça (07)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 10:20

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 10:20

Presidente Jair Bolsonaro comemora, no Brasil, dia da independência dos EUA
Presidente Jair Bolsonaro comemora, no Brasil, dia da independência dos EUA no último sábado Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse à CNN, na manhã desta terça-feira (7), que está se sentindo melhor e que a febre baixou. Nessa segunda, ele afirmou que está com sintomas de Covid-19.
"A febre baixou e estou me sentindo muito bem. Estou afim de trabalhar, estou me sentindo bem, tenho obra para inaugurar no país", disse.
Na segunda, o presidente afirmou que fez um exame para avaliar o pulmão e que faria um novo teste para saber se tem Covid-19. "Eu vim do hospital, fiz uma chapa do pulmão, tá limpo o pulmão. Vou fazer exame do Covid agora há pouco, mas está tudo bem", disse Bolsonaro, ao chegar ao Palácio da Alvorada. As declarações foram transmitidas por um canal bolsonarista no YouTube.

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Bolsonaro tem 65 anos, integra, portanto, o grupo de risco para a doença. Segundo a CNN Brasil, Bolsonaro disse ainda na segunda-feira que estava com 38ºC de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue. Ele afirmou ainda que está tomando hidroxicloroquina, que não tem comprovação científica quanto à eficácia contra o coronavírus.
Ainda de acordo com a CNN Brasil, o resultado do exame deve sair por volta do meio-dia desta terça-feira.

NEGAÇÃO

Desde o início da crise mundial do coronavírus, o presidente tem dado declarações nas quais busca minimizar os impactos da pandemia e, ao mesmo, trata como exageradas algumas medidas que estão sendo tomadas no exterior e por governadores de estado no país.
Nos protestos de 15 de março, por exemplo, Bolsonaro desrespeitou recomendações do Ministério da Saúde e cumprimentou apoiadores. "Se eu resolvi apertar a mão do povo, desculpe aqui, eu não convoquei o povo para ir às ruas, isso é um direito meu. Afinal de contas, eu vim do povo. Eu venho do povo brasileiro." Depois, em pronunciamento em cadeia de rádio e TV, falou em "gripezinha ou resfriadinho".
No último dia 30, a Justiça derrubou decisão que obrigava Bolsonaro a usar máscara ao sair às ruas do Distrito Federal.
O uso de máscara é obrigatório no DF, mas em diferentes ocasiões o presidente saiu às ruas sem o equipamento de proteção.

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No dia 27 de junho, o presidente viajou para Araguari (MG) sem usar máscara no rosto e causou aglomeração na beira de uma estrada. Em vez de usar a máscara cobrindo nariz e boca, como recomendado para se evitar a propagação do coronavírus, ele a carregava nas mãos.

OUTROS EXAMES

O presidente teve três resultados negativos em exames para o novo coronavírus, segundo laudos entregues pela AGU (Advocacia-Geral da União) à Justiça.
Os testes foram realizados nos dias 12, 17 e 18 de março e entregues ao ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, relator da ação em que o jornal O Estado de S. Paulo pedia para o magistrado obrigar o presidente a divulgar os exames.
(Com informações da Agência Folha Press)

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