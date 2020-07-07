Suspeita de Covid-19: Bolsonaro diz que febre baixou e se sente melhor

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse à CNN, na manhã desta terça-feira (7), que está se sentindo melhor e que a febre baixou. Nessa segunda, ele afirmou que está com sintomas de Covid-19.
"A febre baixou e estou me sentindo muito bem. Estou afim de trabalhar, estou me sentindo bem, tenho obra para inaugurar no país", disse.
Na segunda, o presidente afirmou que fez um exame para avaliar o pulmão e que faria um novo teste para saber se tem Covid-19. "Eu vim do hospital, fiz uma chapa do pulmão, tá limpo o pulmão. Vou fazer exame do Covid agora há pouco, mas está tudo bem", disse Bolsonaro, ao chegar ao Palácio da Alvorada. As declarações foram transmitidas por um canal bolsonarista no YouTube.
Bolsonaro tem 65 anos, integra, portanto, o grupo de risco para a doença. Segundo a CNN Brasil, Bolsonaro disse ainda na segunda-feira que estava com 38ºC de febre e 96% de taxa de oxigenação no sangue. Ele afirmou ainda que está tomando hidroxicloroquina, que não tem comprovação científica quanto à eficácia contra o coronavírus.
Ainda de acordo com a CNN Brasil, o resultado do exame deve sair por volta do meio-dia desta terça-feira.
NEGAÇÃO
Desde o início da crise mundial do coronavírus, o presidente tem dado declarações nas quais busca minimizar os impactos da pandemia e, ao mesmo, trata como exageradas algumas medidas que estão sendo tomadas no exterior e por governadores de estado no país.
Nos protestos de 15 de março, por exemplo, Bolsonaro desrespeitou recomendações do Ministério da Saúde e cumprimentou apoiadores. "Se eu resolvi apertar a mão do povo, desculpe aqui, eu não convoquei o povo para ir às ruas, isso é um direito meu. Afinal de contas, eu vim do povo. Eu venho do povo brasileiro." Depois, em pronunciamento em cadeia de rádio e TV, falou em "gripezinha ou resfriadinho".
No último dia 30, a Justiça derrubou decisão que obrigava Bolsonaro a usar máscara ao sair às ruas do Distrito Federal.
O uso de máscara é obrigatório no DF, mas em diferentes ocasiões o presidente saiu às ruas sem o equipamento de proteção.
No dia 27 de junho, o presidente viajou para Araguari (MG) sem usar máscara no rosto e causou aglomeração na beira de uma estrada. Em vez de usar a máscara cobrindo nariz e boca, como recomendado para se evitar a propagação do coronavírus, ele a carregava nas mãos.
OUTROS EXAMES
Os testes foram realizados nos dias 12, 17 e 18 de março e entregues ao ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, relator da ação em que o jornal O Estado de S. Paulo pedia para o magistrado obrigar o presidente a divulgar os exames.
(Com informações da Agência Folha Press)