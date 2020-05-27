Com Covid-19, primeira-dama do ES é internada. Mãe de Casagrande também está no hospital

Virgínia Casagrande e o governador Renato Casagrande, no Palácio Anchieta, durante a posse em 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva

Maria Virgínia Casagrande, mulher do governador Renato Casagrande (PSB), foi internada nesta terça-feira (26) no hospital Cias, da Unimed, em Vitória, após agravamento dos sintomas da Covid-19. Nesta quarta-feira (27), a mãe do governador, dona Anna Venturim Casagrande, também foi hospitalizada no Cias, apresentando sintomas da doença causada pelo novo coronavírus.

O governo do Estado ainda não se pronunciou oficialmente sobre a situação. As informações foram apuradas pela reportagem de A Gazeta com diversas fontes, de dentro do Palácio Anchieta e externas.

Dona Virgínia deu entrada no hospital pelo pronto-socorro na terça-feira. Já o atendimento de dona Anna ocorreu às 13h54 desta quarta, também pela emergência. As duas estão bem, estáveis e em quartos hospitalares, de acordo com fontes ouvidas pela reportagem.

Apresentando sintomas leves, o governador passa bem e segue fora de risco de internação. Até o momento, ele não transferiu o cargo para a vice-governadora, Jaqueline Moraes (PSB), e segue realizando as atividades de governo e reuniões por videoconferência

A reportagem de A Gazeta apurou que, apesar da internação hospitalar, o quadro da primeira-dama não é considerado grave.

Dona Anna Casagrande, ao centro, com os filhos em 2019 Crédito: Reprodução/Instagram Renato Casagrande

Quanto à mãe do governador, embora ainda não haja confirmação clínica da doença, a consternação da família é grande, por conta de sua idade avançada. Mãe de sete filhos, dona Annita, como é chamada por todos os amigos e familiares, tem 87 anos e pertence a um dos grupos de risco da Covid-19.

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