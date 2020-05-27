Assessor de gabinete de Casagrande está com coronavírus

Adriano acompanhava o governador em agendas e era quem o auxiliava em videoconferências Crédito: Giovani Pagotto/Secom-ES

Adriano costumava acompanhar Casagrande em suas agendas. Nos últimos dias, por conta das medidas de distanciamento e a redução do trabalho presencial, ele era um dos que estavam mais próximos do governador e quem o auxiliava durante as videoconferências. O servidor conta que esteve com o Casagrande até a última sexta-feira (22), quando passou a sentir os sintomas e se afastou.

"Coincidentemente, comecei a sentir os sintomas no mesmo dia que ele, mas não sei onde pode ter sido feito o contágio, se foi através dele. Os sintomas foram leves, fiquei tossindo, com o nariz entupido. É como se fosse uma gripe, só que um pouco mais forte. Mas estou bem, isolado em casa, e seguindo as recomendações", conta.

Além dele, outros dois servidores continuam afastados das atividades, mas, até a última terça-feira (27) não fizeram o teste para a Covid-19, por não terem apresentado sintomas.

Adriano Zucolotto, assessor especial de Casagrande que contraiu coronavírus Crédito: Acervo pessoal

Em abril, um motorista de Casagrande testou positivo para a doença , mas ele não teve mais contato com o governador. O servidor já se recuperou e está em casa, uma vez que o chefe do Executivo deixou de fazer deslocamentos.