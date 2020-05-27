Assessor de gabinete de Casagrande está com coronavírus

Um dos assessores do governador Renato Casagrande (PSB) está com Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. O diagnóstico foi confirmado após exames nesta quarta-feira (27). Adriano Zucolotto Martins, lotado no gabinete do governador, era um dos três servidores que conviviam diariamente com Casagrande que foram afastados, após o chefe do Executivo e a primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande, serem diagnosticados com a Covid-19.
Adriano costumava acompanhar Casagrande em suas agendas. Nos últimos dias, por conta das medidas de distanciamento e a redução do trabalho presencial, ele era um dos que estavam mais próximos do governador e quem o auxiliava durante as videoconferências. O servidor conta que esteve com o Casagrande até a última sexta-feira (22), quando passou a sentir os sintomas e se afastou.
"Coincidentemente, comecei a sentir os sintomas no mesmo dia que ele, mas não sei onde pode ter sido feito o contágio, se foi através dele. Os sintomas foram leves, fiquei tossindo, com o nariz entupido. É como se fosse uma gripe, só que um pouco mais forte. Mas estou bem, isolado em casa, e seguindo as recomendações", conta.
Além dele, outros dois servidores continuam afastados das atividades, mas, até a última terça-feira (27) não fizeram o teste para a Covid-19, por não terem apresentado sintomas.
Em abril, um motorista de Casagrande testou positivo para a doença, mas ele não teve mais contato com o governador. O servidor já se recuperou e está em casa, uma vez que o chefe do Executivo deixou de fazer deslocamentos.
Casagrande está isolado na residência oficial, mas continua no exercício do cargo. Ele e a esposa, Maria Virgínia Casagrande, anunciaram que contraíram a doença nesta segunda-feira (25). Na última terça-feira, ele participou, por videoconferência, de uma reunião com diretores e servidores do Banestes e fez uma entrega de máquinas, também de maneira virtual. Nesta quarta-feira (27) ele não teve agendas públicas, mas uma reunião com secretários estava marcada pela manhã.