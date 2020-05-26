AVC de primeira-dama do ES pode ter relação com a Covid-19, diz médica

Governador Renato Casagrande e a primeira-dama Maria Virgínia - Editoria: Política - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ Crédito: Carlos Alberto Silva

Referência sobre o novo coronavírus no país, a médica Margareth Dalcomo deu entrevista por telefone (chamada de vídeo) ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, nesta terça-feira (26). O apresentador Mário Bonella perguntou à pesquisadora se ela estava ciente que o governador do Estado e Maria Virgínia estavam com coronavírus e, em seguida, questionou: "A primeira-dama teve um pequeno derrame. O coronavírus pode provocar esse tipo de caso, pequenos derrames?".

"Pode", respondeu a pneumologista, que complementou: "O coronavírus é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica. Ele realmente entra no sistema nervoso central, portanto ele é capaz sim de provocar alguns fenômenos, sejam fenômenos hemorrágicos, sejam fenômenos isquêmicos. Isso é ligado à doença. A doença tem manifestações muito diversificadas. Em algumas pessoas, predominam os sintomas respiratórios, em outras, os renais. Alguns fenômenos cardiológicos também podem ocorrer, de modo que ela é uma doença muito polimorfa", explicou.

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DOS SINTOMAS AOS TESTES

Nesta segunda-feira, a assessoria de imprensa do Palácio Anchieta informou que no dia 15 deste mês a primeira-dama do Espírito Santo, Maria Virgínia Casagrande, teve um pequeno acidente vascular cerebral (AVC). Ela ficou internada em um hospital particular de Cariacica, mas teve alta no dia seguinte, em 16 de maio. Os sintomas "de uma gripe leve", segundo o governo, teriam começado logo após ela ter alta. Ela teve tosse e febre. Mas não é possível afirmar, ainda de acordo com a assessoria de imprensa do Palácio Anchieta nesta segunda, o que houve primeiro: a contaminação pelo coronavírus ou o AVC.

A causa do AVC de Maria Virgínia ainda não foi divulgada. Pesquisas apontam que pacientes que tiveram Covid-19 podem ter problemas neurológicos, como o acidente vascular cerebral. Um trabalho desenvolvido pelo Jama Neurology, com 214 portadores da doença, mostrou que até 36% tiveram algum problema cerebral. No entanto, a assessoria de imprensa do governador informou que a primeira-dama manifestou os sintomas após a alta e ainda não se sabe se o AVC pode ter sido efeito da contaminação pelo coronavírus.