Servidores que tiveram contato com Casagrande vão ficar em quarentena

Palácio Anchieta: governador esteve na sede do governo na última semana, onde teve contato com servidores Crédito: Setur

O governo não divulgou quantos servidores serão afastados e nem quais cargos eles ocupam. Na sexta, quando começou a sentir os sintomas da Covid-19, Casagrande esteve no Palácio Anchieta, onde fez um pronunciamento. Durante a última semana, ele fez transmissões ao vivo pelas redes sociais em uma sala de seu gabinete, na sede do Executivo. Entre os que tiveram contato com ele, nenhum apresentou sintomas da doença. No palácio, a norma é manter distância, usar máscaras e lavar as mãos com álcool em gel.

O governador também fez uma visita ao Hospital Estadual de Vila Velha, o antigo Hospital dos Ferroviários, onde teve contato com o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, e outros três servidores da pasta.

Nésio publicou em suas redes que, apesar do encontro, não teve contato físico com o governador , que os dois usaram máscaras e fizeram a higienização das mãos com álcool em gel. Ele afirmou que não sentiu nenhum sintoma da Covid-19 e que, por isso, não fará o teste para a doença, já que o protocolo é recomendar os exames apenas para aqueles que apresentem os sinais de contaminação.

Além dele, também estiveram com Casagrande a diretora do hospital, Kátia Ieda Cosseti; o subsecretário de regulação, controle e avaliação da Saúde, Gleikson Barbosa; e a subsecretária em assistência em Saúde, Quelen Tanize Alves da Silva. De acordo com a Secretaria de Saúde, eles também estão assintomáticos e devem continuar trabalhando normalmente.

ISOLADO NA RESIDÊNCIA OFICIAL

Segundo a assessoria de imprensa, o governador tem se sentido bem e está junto com sua esposa, Maria Virgínia Casagrande, na residência oficial, na Praia da Costa. É de lá que ele deve fazer as próximas videoconferências com sua equipe de governo. Isolado, Casagrande não tem contato com outros servidores.

As transmissões de pronunciamentos e reuniões serão feitas com o auxílio de técnicos que atuam remotamente, conectando o governador com seus interlocutores. A única coisa que o governador deve fazer, para iniciar as videoconferências, é ligar um computador.

A reunião da sala de situação, que acontece todos os dias no final da tarde, deve acontecer normalmente, coordenada por Casagrande, nesta segunda-feira. Como a atividade administrativa do governo já estava sendo feita em home office, não há nenhuma previsão de mudança na rotina.

Renato Casagrande e a esposa Maria Virgínia: ela começou a apresentar os sintomas após ser internada por conta de um pequeno AVC Crédito: Carlos Alberto Silva

PRIMEIRA-DAMA TEVE SINTOMAS APÓS INTERNAÇÃO EM HOSPITAL

No último dia 15 de maio, a primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande, teve um pequeno acidente vascular cerebral (AVC). Ela ficou internada em um hospital particular de Cariacica, mas teve alta no dia seguinte, no dia 16 de maio. Os sintomas "de uma gripe leve", segundo o governo, teriam começado logo após ela ter alta. Ela teve tosse e febre. Mas não é possível afirmar, ainda de acordo com a assessoria de imprensa do Palácio Anchieta, o que houve primeiro: a contaminação pelo coronavírus ou o AVC.

A causa do AVC de Maria Virgínia ainda não foi divulgada. Pesquisas apontam que pacientes que tiveram Covid-19 podem ter problemas neurológicos, como o AVC. Um trabalho desenvolvido pelo Jama Neurology, com 214 portadores da doença, mostrou que até 36% tiveram algum problema cerebral. No entanto, a assessoria de imprensa do governador informou que a primeira-dama manifestou os sintomas após a alta e ainda não se sabe se o AVC pode ter sido efeito da contaminação pelo coronavírus.

Em nota, a Rede Meridional, que administra o Hospital Meridional, em Cariacica, onde a primeira-dama esteve internada, informou que opera com protocolos estritos dentro de suas unidades. Aqueles que possuem suspeita de Covid-19 entram por local diferenciado e são atendidos em área completamente isolada dos outros pacientes.