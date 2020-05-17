Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em casa

Após sofrer AVC, primeira-dama do ES recebe alta do hospital

Notícia foi compartilhada pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais. Ele agradeceu aos capixabas pelas orações aos profissionais de saúde que cuidaram da esposa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2020 às 21:15

Publicado em 16 de Maio de 2020 às 21:15

Data: 22/12/2011 - ES - Vitória - Virgínia Casagrande, esposa do governador Renato Casagrande - Editoria: Política - Foto: Carlos Alberto Silva - GZ
Virgínia Casagrande, esposa do governador Renato Casagrande, se recupera em casa Crédito: Carlos Alberto Silva
Depois de sofrer um pequeno acidente vascular cerebral (AVC) e ser internada, a primeira-dama do Espírito Santo, Maria Virgínia Moça Casagrande, recebeu alta do hospital na noite deste sábado (15). A informação foi compartilhada pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais. 
Virgínia estava em observação no Hospital Meridional, em Cariacica, desde a manhã da última sexta-feira (15), quando passou mal. O governador cancelou o pronunciamento que faria no dia a respeito do combate ao coronavírus no Estado naquele dia para ficar ao lado da esposa.  
Após sofrer AVC, primeira-dama do ES recebe alta do hospital
Em seu perfil no Instagram, Casagrande publicou a foto da família e noticiou o retorno da esposa para casa. Ele ainda agradeceu aos capixabas pelas orações e aos profissionais de saúde. "Virgínia acaba de ter alta. Estamos muito felizes e gratos pelas mensagens de carinho e as orações de cada um, além do trabalho e o empenho de profissionais que cuidaram dela. É muito precioso o carinho e a solidariedade neste momento", afirmou o governo. 

Veja Também

Primeira-dama do ES tem pequeno AVC e está internada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi
Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente
Filhos de FHC obtêm na Justiça interdição do ex-presidente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados