Após sofrer AVC, primeira-dama do ES recebe alta do hospital

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Virgi?nia acaba de ter alta. Estamos muito felizes e gratos pelas mensagens de carinho e as orac?o?es de cada um, ale?m do trabalho e o empenho dos profissionais que cuidaram dela. E? muito precioso o carinho e a solidariedade neste momento. Seguiremos para casa para passar nosso domingo como sempre fazemos: em fami?lia. Nosso muito obrigado.