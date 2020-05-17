Depois de sofrer um pequeno acidente vascular cerebral (AVC) e ser internada, a primeira-dama do Espírito Santo, Maria Virgínia Moça Casagrande, recebeu alta do hospital na noite deste sábado (15). A informação foi compartilhada pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais.
Virgínia estava em observação no Hospital Meridional, em Cariacica, desde a manhã da última sexta-feira (15), quando passou mal. O governador cancelou o pronunciamento que faria no dia a respeito do combate ao coronavírus no Estado naquele dia para ficar ao lado da esposa.
Após sofrer AVC, primeira-dama do ES recebe alta do hospital
Em seu perfil no Instagram, Casagrande publicou a foto da família e noticiou o retorno da esposa para casa. Ele ainda agradeceu aos capixabas pelas orações e aos profissionais de saúde. "Virgínia acaba de ter alta. Estamos muito felizes e gratos pelas mensagens de carinho e as orações de cada um, além do trabalho e o empenho de profissionais que cuidaram dela. É muito precioso o carinho e a solidariedade neste momento", afirmou o governo.