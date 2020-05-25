Casagrande com Covid-19 vira debate sobre SUS, isolamento e cloroquina

O governador do ES, Renato Casagrande, ao lado da esposa, Maria Virgínia, em 2019 Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com a nota enviada pela assessoria de imprensa do governo do Estado, Maria Virgínia sofreu um pequeno acidente vascular cerebral (AVC), na semana passada, que ocasionou sua internação em hospital durante dois dias. Ao retornar para casa, ela começou a sentir dores pelo corpo e, posteriormente, febre.

A partir de sexta-feira, Renato Casagrande começou a sentir alguns sintomas leves, o que o levou à realização dos testes. O governador vai ficar em isolamento em casa, seguindo as recomendações médicas.

O resultado do exame de Casagrande acabou levantando um intenso debate entre os leitores de A Gazeta. Enquanto a maioria manifestou votos de pronta recuperação para o casal, muitos internautas usaram o diagnóstico positivo para criticar as posições do governador, especialmente em relação ao isolamento social e ao uso da cloroquina. A politização da doença foi atacada por vários outros leitores. Confira alguns comentários:

Que Deus o ampare, dando a cura, em nome de Jesus. Eu estou no Dório Silva com Covid, em isolamento total. Deus me salvou, cheguei aqui com 50% dos órgãos comprometidos (coração , fígado pulmão e rins). Esse hospital é uma benção, os médicos e enfermeiros são anjos em nossas vidas. Só tenho a agradecer. Mas nem por isso todos se salvam, cada caso é um caso. (Laidir Costa)

Isso comprova o despreparo dos hospitais do ES, seja ele SUS ou particular. A pessoa se interna para tratar um AVC e sai de lá com coronavírus... Que Deus tenha misericórdia de todos nós. (Bruna Garuzzi Blank)

Espero apenas três coisas: o pronto restabelecimento da saúde do casal, a divulgação dos medicamentos usados no tratamento e a imediata disponibilidade desse mesmo tratamento a toda a população capixaba. (Cleber Nascimento)

Apesar de não concordar com a forma de governo dele, espero que dê tudo certo e logo esteja recuperado. (Gefise Martins)

Torço pela restabelecimento de sua saúde, apresente o exame e não use cloroquina pois é muito perigoso seja resistência! (Pacheco Julyanna)

Agora, quanto à rapidez do resultado, me pergunto: somente para eles é urgência? E as famílias que têm sepultado seus entes queridos sem saber realmente a causa morte e aquele pai ou mãe de família que está afastado de suas atividades à espera de um resultado? (Fatima Gomes Pinto)

Casagrande apresentou sintomas na sexta e logo fez o teste, meu sobrinho já está com 10 dias com o sintomas e até agora não conseguiu fazer o teste. É muito descaso na rede pública no Estado. (Andréia Damascena)

Eu acho que ele deve ir para o Jayme receber o mesmo tratamento que ele oferece a todos. Nada mais que justo. (Laci Florindo)

Eu não tenho nada a reclamar do SUS. Nunca tive planos de saúde. Sempre que precisei era o SUS. Sá tenho a agradecer ao Sistema Único de Saúde e a todos que cuidaram de mim. (Edilva Pinheiro)

Eu sempre vou defender hospital público. Mesmo tendo plano de saúde, fui levada com urgência para o hospital mais próximo, que é público. Tiro meu chapéu. Principalmente para o Roberto Silvares, de São Mateus. Ótimo!! (Dunni TD)

Que Deus abençoe ele. Casagrande se mostrou um guerreiro nessa pandemia. Era contra o uso de cloroquina e a favor do isolamento social, porém, em suas funções diversas, como qualquer um de nós, pegou o vírus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. (Fabio Henrique)

Eu desejo melhoras a ele. Mas ele nem anda em ônibus, toma todos os cuidados, e pegou! Duvido que estava em aglomeração. (Patricia Sena)

Que Deus os proteja, mas ou a quarentena não funciona ou eles não cumpriram, mas não deixem eles fazerem uso de cloroquina… (Adeirdes Aparecida Mognatto Comper)

Impressão minha ou as pessoas esquecerem que ele pode não precisar de remédio algum?! Cloroquina virou obrigatório agora? Quantos absurdos, quanta falta de empatia, quanta ignorância. Que Deus perdoe vocês, porque quem deseja o mal, volta em dobro.(Camila Binda )

Mais ele não estava em isolamento? Usando máscara, álcool gel e tomando todas as medidas informadas pela OMS?? (Bim Stelzer)

Eu fico perplexo com certos comentários e com algo tão sério com o que está acontecendo, independentemente da pessoa! Gente, a mulher dele ficou internada na semana passada, ela pode ter pego o vírus no hospital e levado para casa... Isso não quer dizer que ele não estava cumprindo o isolamento! (Mauricio Souza)

Fica quietinho em casa que já, já melhora, governador. Só não toma cloroquina não, ok! É ruim, mata pessoas. (Harumi Tomoike)

Quem já teve alguém da família com esse vírus? Não desejo nem para o pior inimigo, porque não é brincadeira. Eu sei porque eu quase perdi minha filha. (Sonia da Silva)

Que Deus abençoe a vida do governador, que ele possa ser curado e tome cuidado povo, pois não devemos desejar o mal para quem quer que seja. Em um momento tão difícil que todos os países do mundo estão passando, e ninguém está isento disso, pois estamos todos debaixo do mesmo sol, que o senhor nosso Deus tire de sobre a terra essa doença. (Alvenir Azevedo)

Casagrande, você e sua esposa vão vencer em nome de Jesus. Tanta preocupação com os capixabas e agora com essa doença... mas tudo vai dar certo, estamos orando por vocês… (Penha Lacerda)

Que ele possa repensar tudo que os capixabas estão passando. Infelizmente, além de enfrentar a doença, também desespero, fome, incertezas… Sempre é tempo de mudar!!! (Lúcia Michelline)

Sabe o que a pandemia tem mostrado?? O pior vírus... o ser humano. Cada dia pior, cheio de ódio, frieza e falas inacreditáveis!!! É inacreditável o que temos lido nas redes sociais. Que se recuperem logo, governador e esposa. Essa batalha não é para qualquer um. E graças a Deus o Brasil tem o SUS. Se não tivesse estaríamos em primeiro no número de mortes desde o mês passado. (Claudinha Guimaraes)

Coisa triste. Vejo pessoas aqui mandando o governador ir pro SUS, desmerecendo esses hospitais que são referências em vários tratamentos. Precisamos fortalecer o SUS, a começar por esse momento. Estes hospitais estão lotados. Tenhamos respeito pelo SUS e pelos doentes. (Leide Lopes Macedo Iglesias)

Desejo o pronto restabelecimento do governador, assim como à todos os cidadãos do mundo inteiro. Posicionamento político contrário não combina com desejos ruins a ninguém! (Sonia Vinco)

Governador, estamos torcendo para a recomposição da sua saúde e da sua esposa. Precisamos do grande líder que o senhor tem demonstrado do combate dessa pandemia, Deus é contigo. (Fredson Rodrigues Ribeiro)