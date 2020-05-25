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Encontro na sexta

Secretário de Saúde se reuniu com Casagrande, mas não tem sintomas da Covid-19

Nésio Fernandes esteve com o governador do ES na última sexta-feira, mesmo dia em que o governador apresentou os primeiros sintomas do novo coronavírus. Casagrande anunciou nesta segunda que está com a doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 11:56

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 11:56

Governador Renato Casagrande e o Secretário de Saúde, Nésio Fernandes: eles também estiveram juntos em um hospital em Vila Velha na última sexta-feira (22)
Governador Renato Casagrande e o secretário de Saúde, Nésio Fernandes: eles também estiveram juntos em um hospital em Vila Velha na última sexta-feira (22) Crédito: Reprodução/Youtube
Após o governador Renato Casagrande (PSB) anunciar, nesta segunda-feira (25), que testou positivo para o novo coronavírus, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, usou as redes para dizer que esteve com ele na última sexta-feira (22), mas não apresenta sintomas da Covid-19. Na ocasião, eles inauguraram leitos para vítimas da pandemia no Hospital Estadual de Vila Velha, também conhecido com Hospital dos Ferroviários.
Em nota, o governo informou que Casagrande sentiu os primeiros sintomas na sexta. Ele teve tosse leve e apresentou febre, assim como sua esposa, Maria Virgínia Casagrande, que também testou positivo, após ficar um dia internada, por conta de um pequeno acidente vascular cerebral (AVC).
Nésio disse que, durante o encontro, ele e o governador usaram máscaras e higienizaram com frequência as mãos. Ele afirmou que não teve indicação para fazer o teste para a Covid-19. 
O secretário também visitou, com Casagrande, o Vila Velha Hospital na última quarta-feira (20), quando o Estado contratou leitos de UTI para ampliar a rede de atendimento público no Espírito Santo.
Casagrande informou à equipe de governo que testou positivo para o vírus na manhã desta segunda-feira. Ele ficará em casa, isolado, mas seguirá exercendo o cargo de governador, em reuniões com secretários por videoconferência.

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