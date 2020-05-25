Secretário de Saúde se reuniu com Casagrande, mas não tem sintomas da Covid-19

Após o governador Renato Casagrande (PSB) anunciar, nesta segunda-feira (25), que testou positivo para o novo coronavírus, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, usou as redes para dizer que esteve com ele na última sexta-feira (22), mas não apresenta sintomas da Covid-19. Na ocasião, eles inauguraram leitos para vítimas da pandemia no Hospital Estadual de Vila Velha, também conhecido com Hospital dos Ferroviários.
Em nota, o governo informou que Casagrande sentiu os primeiros sintomas na sexta. Ele teve tosse leve e apresentou febre, assim como sua esposa, Maria Virgínia Casagrande, que também testou positivo, após ficar um dia internada, por conta de um pequeno acidente vascular cerebral (AVC).
Nésio disse que, durante o encontro, ele e o governador usaram máscaras e higienizaram com frequência as mãos. Ele afirmou que não teve indicação para fazer o teste para a Covid-19.
O secretário também visitou, com Casagrande, o Vila Velha Hospital na última quarta-feira (20), quando o Estado contratou leitos de UTI para ampliar a rede de atendimento público no Espírito Santo.
Casagrande informou à equipe de governo que testou positivo para o vírus na manhã desta segunda-feira. Ele ficará em casa, isolado, mas seguirá exercendo o cargo de governador, em reuniões com secretários por videoconferência.