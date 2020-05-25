Com Covid-19, Casagrande permanece exercendo o cargo de governador

O governador Renato Casagrande mostra leito de hospital para pacientes com o novo coronavírus Crédito: Reprodução/Facebook do Governo do ES

Ele e a esposa, Maria Virgínia Casagrande, que também testou positivo para a doença, apresentam sintomas leves da doença e estão em isolamento na residência oficial, na Praia da Costa, em Vila Velha. O local tem sido usado com mais frequência pelo governador, já que lá há uma estrutura montada para a realização de videoconferência com a equipe de governo.

Na última sexta-feira (22), Casagrande começou a tossir e também teve febre, o que o levou a fazer o exame para Covid-19. No sábado (23) e no domingo (24), o governador não realizou pronunciamentos ou coletivas de imprensa  formas de comunicação adotadas por ele durante o período da pandemia.

O governador informou para a equipe dele que o teste havia dado positivo para o vírus na manhã desta segunda-feira. Após uma avaliação médica, ele foi orientado a ficar em casa e monitorar os sintomas da doença.

A vice-governadora, Jaqueline Moraes (PSB), continuará com as funções do cargo dela e não assumirá o comando do Palácio Anchieta. De acordo com Jaqueline, que conversou com Casagrande nesta manhã, o governador e a primeira-dama estão bem.

"Conversamos e ele nos tranquilizou, disse que foram só sintomas leves, mas que estava bem. Todas as reuniões foram mantidas, não teve nenhuma alteração" Jaqueline Moraes (PSB) - Vice-governadora do Estado

"De qualquer forma, vamos continuar com as nossas orações. Até brinquei com ele para ficar em casa, grudadinho com a Maria Virgínia. O governador tem esse espírito agitado, mas tem uma saúde muito boa", complementou.

ÚLTIMA AGENDA PÚBLICA

Desde a segunda quinzena de março, Casagrande tem realizado os principais compromissos dele por videoconferência, como reuniões com a equipe de governo, outros governadores, setores da sociedade civil e chefes de outros Poderes e instituições estaduais; entrevistas para a imprensa; e assinatura de ordens de serviço. O governador, no entanto, fez, no período, visitas a hospitais destinados ao combate ao novo coronavírus na Grande Vitória e no interior do Estado.

A última agenda externa do governador foi na sexta-feira (22), quando foram entregues leitos para tratar de pacientes com Covid-19 no Hospital Estadual de Vila Velha, conhecido como Hospital Ferroviário.

Em casa, o governador teve contato apenas com alguns funcionários. De acordo com a assessoria do governo, os servidores que estiveram com Casagrande estão em quarentena e farão os testes caso sintam os sintomas da Covid-19.

Casagrande já havia feito um teste para o vírus em meados de abril, quando o motorista dele recebeu um diagnóstico positivo para a doença. Na época, o governador fez os exames, que deram negativo para a Covid-19

INTERNAÇÃO DA PRIMEIRA-DAMA

No comunicado sobre a saúde do governador e da primeira-dama, o governo afirma que os sintomas de Maria Virgínia apareceram quando ela retornou para casa, dois dias depois de ficar internada em um hospital para recuperação após sofrer um AVC.

Em nota, a Rede Meridional, que administra o Hospital Meridional, em Cariacica, onde a primeira-dama esteve internada, informou que opera com protocolos estritos dentro de suas unidades. Aqueles que possuem suspeita de Covid-19 entram por local diferenciado e são atendidos em área completamente isolada dos outros pacientes.

Os profissionais cumprem as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e estão munidos de todos equipamentos de proteção, acrescenta a nota. "A pandemia do novo coronavírus está em fase de transmissão comunitária, não sendo possível afirmar exatamente onde as pessoas estão sendo contaminadas", informou a instituição.