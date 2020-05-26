Covid-19: Casagrande diz que contaminação ocorreu, provavelmente, em hospital

Governador Renato Casagrande, isolado após contrair Covid-19, faz "entrega virtual" de equipamentos Crédito: Reprodução/Governo do ES

"Eu, hoje, estou doente, por uma questão de contaminação no hospital onde minha esposa foi internada. É o mais provável, não podemos dar certeza porque o vírus está em todo lugar, mas é uma possibilidade", disse. O governador afirmou que, de fato, pode dizer que o vírus causa uma mudança na vida de quem é infectado. "Vamos precisar ficar isolados, no mínimo, por 14 dias."

A Rede Meridional, que administra o Hospital Meridional de Cariacica, onde a primeira-dama ficou internada após o AVC, informou por nota que opera com os protocolos estritos dentro de suas unidades . Aqueles que possuem suspeita de Covid-19 entram por lugar diferenciado e são atendidos em áreas isoladas.

Complementou ainda que, como a pandemia do novo coronavírus está em fase de transmissão comunitária, não é possível determinar onde um paciente contraiu a doença.

A assessoria do governador informou, nesta segunda (25), que não há como afirmar o que ocorreu primeiro, no caso da primeira-dama: o AVC ou a contaminação pelo coronavírus.

Ao final da solenidade, Casagrande disse estar se sentindo melhor, com sintomas mais amenos. "Devo estar no meu quinto dia de sintomas, embora o contágio possa ter sido antes", disse. O governador disse que ainda está com febre e dores no corpo, mas que no final de semana os sintomas eram mais intensos.

"BOLSONARO POLITIZOU ESSE TEMA"

Casagrande afirmou que tem, como gestor, uma tarefa de manter o distanciamento social e lamentou que não exista uma coesão entre as ações estaduais e o posicionamento do governo federal: "Bolsonaro politizou esse tema e isso dificulta muito nosso trabalho. Se tivesse uma coordenação nacional o trabalho seria mais leve pra todo mundo. Mas enquanto a gente segue recomendações técnicas, o Bolsonaro vai para manifestações".