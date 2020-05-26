Casagrande mantém isolamento e fará entrega 'virtual' de máquinas

Nesta manhã, Casagrande informou a equipe que estava bem e que irá seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), mantendo-se em casa por 14 dias, a contar a partir da última segunda-feira (25), quando recebeu os resultados dos exames.

Os profissionais cumprem as recomendações da OMS e estão munidos de todos os equipamentos de proteção, acrescenta a nota. "A pandemia do novo coronavírus está em fase de transmissão comunitária, não sendo possível afirmar exatamente onde as pessoas estão sendo contaminadas", informou a instituição.