Casagrande mantém isolamento e fará entrega 'virtual' de máquinas

O governador Renato Casagrande (PSB) participará, nesta terça-feira (26), de uma solenidade por videoconferência para a entrega de um caminhão e uma retroescavadeira para a Prefeitura de Castelo. Depois de ter testado positivo para o novo coronavírus, ele segue em isolamento social com a esposa, Maria Virgínia Casagrande, que também contraiu a Covid-19.
Nesta manhã, Casagrande informou a equipe que estava bem e que irá seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), mantendo-se em casa por 14 dias, a contar a partir da última segunda-feira (25), quando recebeu os resultados dos exames.
Ele optou por ficar com sua esposa nesses últimos dias na residência oficial na Praia da Costa, em Vila Velha, onde há uma estrutura já montada para que ele faça videoconferências com sua equipe de governo, sem a presença física de servidores, que atuam remotamente. Desde o início do mandato, em 2019, ele usava o local apenas para reuniões e estava morando em seu imóvel particular, em Vitória.
Outra agenda que o governador participou nesta terça-feira foi de um evento do Banestes, onde saudou 2 mil funcionários do banco. A instituição anunciou que teve um lucro líquido de R$ 83 milhões no primeiro trimestre, um crescimento de 30,2% em comparação com o mesmo período de 2019.
Casagrande começou a sentir alguns sintomas da Covid-19 na última sexta-feira (22). Ele e a esposa fizeram o teste, pois estavam tossindo e apresentaram febre. A primeira-dama sentiu, ainda que de maneira leve, os sinais da doença alguns dias depois de ter deixado o hospital. Ela ficou internada entre os dias 15 e 16, por conta de um pequeno acidente vascular cerebral (AVC), em um hospital particular de Cariacica. Especialistas têm apontado que o AVC pode ser um dos efeitos para pacientes que foram contaminados pelo vírus. A causa do pequeno trauma sofrido por Maria Virgínia ainda não foi divulgada.
Em nota, a Rede Meridional, que administra o Hospital Meridional, em Cariacica, onde a primeira-dama esteve internada, informou que opera com protocolos estritos dentro de suas unidades. Aqueles que possuem suspeita de Covid-19 entram por local diferenciado e são atendidos em área completamente isolada dos outros pacientes.
Os profissionais cumprem as recomendações da OMS e estão munidos de todos os equipamentos de proteção, acrescenta a nota. "A pandemia do novo coronavírus está em fase de transmissão comunitária, não sendo possível afirmar exatamente onde as pessoas estão sendo contaminadas", informou a instituição.