Confira o laudo do teste positivo de Renato Casagrande para Covid-19

O governador Renato Casagrande (PSB) está enfrentando a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O contágio foi confirmado por exame realizado pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen). A coluna teve acesso ao laudo com o resultado do exame (abaixo), assinado pela bióloga Mariana Azevedo e apresentado nesta segunda-feira (25). O teste detectou a presença do coronavírus SARS-CoV2 (a Covid-19) no organismo do governador. A primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande, também foi infectada.
Os dois cumprem medida de isolamento social na residência oficial da Praia da Costa, para onde "se mudaram" temporariamente, já que, após a posse, Casagrande decidiu continuar morando com a família em um apartamento particular, no bairro Bento Ferreira, em Vitória. A decisão se deve à estrutura disponibilizada na residência oficial para que o governador mantenha a sua rotina de atividades à frente do cargo, visto que ele decidiu não se licenciar.
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Laudo que confirma o contágio do governador Renato Casagrande pelo novo coronavírus
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