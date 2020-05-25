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Contágio

Confira o laudo do teste positivo de Renato Casagrande para Covid-19

Exame do governador, realizado pelo Lacen, confirmou que ele contraiu doença causada pelo novo coronavírus. Coluna teve acesso ao resultado do exame, apresentado na manhã desta segunda-feira (25). Primeira-dama também foi infectada

Públicado em 

25 mai 2020 às 18:32
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Renato Casagrande participa de reunião sobre o socorro aos Estados com o presidente Jair Bolsonaro, outros governadores e os presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre
Renato Casagrande participa de reunião sobre o socorro aos Estados com o presidente Jair Bolsonaro, outros governadores e os presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre Crédito: Helio Filho/Secom-ES
O governador Renato Casagrande (PSB) está enfrentando a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. O contágio foi confirmado por exame realizado pelo Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen). A coluna teve acesso ao laudo com o resultado do exame (abaixo), assinado pela bióloga Mariana Azevedo e apresentado nesta segunda-feira (25). O teste detectou a presença do coronavírus SARS-CoV2 (a Covid-19) no organismo do governador. A primeira-dama, Maria Virgínia Casagrande, também foi infectada.
Teste positivo de Casagrande para Covid-19
Teste positivo de Casagrande para Covid-19 Crédito: Governo do ES
Os dois cumprem medida de isolamento social na residência oficial da Praia da Costa, para onde "se mudaram" temporariamente, já que, após a posse, Casagrande decidiu continuar morando com a família em um apartamento particular, no bairro Bento Ferreira, em Vitória. A decisão se deve à estrutura disponibilizada na residência oficial para que o governador mantenha a sua rotina de atividades à frente do cargo, visto que ele decidiu não se licenciar.

Arquivos & Anexos

Laudo que confirma o contágio do governador Renato Casagrande pelo novo coronavírus

Tamanho do arquivo: 50kb
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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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