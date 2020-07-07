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Política

'Que ele siga as recomendações da medicina', diz Doria sobre Bolsonaro

Desde o início da crise do novo coronavírus, o governador de São Paulo e o presidente trocaram diversas farpas sobre a condução da pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 14:38

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 14:38

O Governador do Estado de São Paulo João Doria
O Governador do Estado de São Paulo João Doria Crédito: Governo do Estado de São Paulo
governador de São Paulo, João Doria (PSDB), publicou uma mensagem em sua conta no Twitter em que deseja "pronta recuperação" ao presidente Jair Bolsonaro e pede "que ele siga as orientações da medicina" para que "em breve, seja restabelecido". A mensagem foi publicada pouco após Bolsonaro chamar alguns veículos de imprensa para informar que havia recebido diagnóstico positivo para a covid-19.
Desde o início da crise, governador e presidente trocaram diversas farpas sobre a condução da pandemia. Doria vinha cobrando que o presidente agisse seguindo recomendações dos cientistas para o controle da pandemia e Bolsonaro vinha criticando o isolamento social defendido pelo governador paulista. Ainda em março, eles tiveram uma discussão pública, via teleconferência, quando houve uma reunião para discutir a pandemia.

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Os gestores do Centro de Contingência da Coronavírus em São Paulo também comentaram a confirmação do teste do presidente, durante entrevista coletiva realizada nesta tarde, no Palácio dos Bandeirantes, para o balaço diário da evolução da doença. "Que possa o mais rápido possível se recuperar e voltar a exercer as suas atividades novamente", disse o médico João Gabbardo, que era da equipe do ex-ministro da Saúde Luiz Mandetta, que deixou o cargo após atritos com o presidente.
Já o coordenador do Centro de Contingências, o epidemiologista Paulo Menezes, comentou a nova defesa à cloroquina feita pelo presidente. "Nós colocamos diversas vezes que não há evidências de efetividade do uso da cloroquina, especialmente em casos de covid-19 mais leves. No entanto, a Secretaria de Saúde e o Estado de São Paulo têm se posicionado de que é possível a prescrição da cloroquina a critério do médico e do paciente. Pode ser uma escolha essa prescrição e nós mantemos essa posição", disse.
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