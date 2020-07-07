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Embaixador dos EUA que almoçou com Bolsonaro testa negativo para Covid-19

No sábado (4), o embaixador recebeu o presidente Jair Bolsonaro para um almoço em celebração ao Dia da Independência dos EUA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2020 às 15:35

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 15:35

Bolsonaro se reuniu para comemorar independência dos EUA
Bolsonaro se reuniu para comemorar independência dos EUA Crédito: Reprodução Twitter
A Embaixada dos EUA no Brasil informou, por meio de uma rede social, que o embaixador Todd Chapman fez teste para o novo coronavírus e teve resultado negativo.
"O embaixador e a sra. Champman permanecerão em casa em quarentena. A Embaixada dos EUA está avaliando toda a equipe que pode ter sido exposta à Covid-19. A embaixada e os consulados continuam a seguir os procedimentos do CDC [Centro de Controle de Doenças dos EUA]", disse a embaixada, no post.
No sábado (4), o embaixador recebeu o presidente Jair Bolsonaro para um almoço em celebração ao Dia da Independência dos EUA.
Nesta terça (7), Bolsonaro disse que contraiu a Covid-19.
Naquele encontro, Chapman posou para fotos ao lado de Bolsonaro, do chanceler Ernesto Araújo e do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eles não usavam máscaras nem seguiam as recomendações de evitar proximidade física como forma de diminuir os riscos de contaminação pela Covid-19.

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