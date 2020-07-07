Embaixador dos EUA que almoçou com Bolsonaro testa negativo para Covid-19

Bolsonaro se reuniu para comemorar independência dos EUA Crédito: Reprodução Twitter

A Embaixada dos EUA no Brasil informou, por meio de uma rede social, que o embaixador Todd Chapman fez teste para o novo coronavírus e teve resultado negativo.

"O embaixador e a sra. Champman permanecerão em casa em quarentena. A Embaixada dos EUA está avaliando toda a equipe que pode ter sido exposta à Covid-19. A embaixada e os consulados continuam a seguir os procedimentos do CDC [Centro de Controle de Doenças dos EUA]", disse a embaixada, no post.

No sábado (4), o embaixador recebeu o presidente Jair Bolsonaro para um almoço em celebração ao Dia da Independência dos EUA.

Nesta terça (7), Bolsonaro disse que contraiu a Covid-19.