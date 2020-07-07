Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
mais-esportes

Bolsonaro confirma teste positivo para coronavírus

Presidente da República anunciou na manhã desta terça-feira que contraiu doença. Ele realizou exames após sentir sintomas da Covid-19...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2020 às 15:53

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 15:53

Crédito: reprodução/ Instagram
O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou, na manhã desta terça-feira, que está com coronavírus. O político realizou um exame para confirmar se realmente os sintomas de mal-estar que ele sentia poderiam diagnosticar a doença, de acordo com a comunicação da presidência.
Em entrevista para anunciar o resultado positivo, Bolsonaro, de 65 anos - idade considerada faixa de risco -, afirmou estar "bem" e avisou que tomou hidroxicloroquina, remédio sem ainda comprovação científica para ajudar no tratamento da doença e que vem sendo defendido por ele.
- Estou bem, estou normal, em comparação a ontem (segunda), estou muito bem. Estou até com vontade de fazer uma caminhada, mas, por recomendação médica, não farei - disse Bolsonaro.
HISTÓRICO DO ATLETAAntes de ser diagnostico com o coronavírus, Bolsonaro diminuiu em diversas situações a doença que já foi confirmada como causa da morte de mais de 65.631 brasileiros, segundo dados oficias divulgados na manhã desta terça-feira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados