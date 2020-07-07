Bolsonaro confirma teste positivo para coronavírus

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O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou, na manhã desta terça-feira, que está com coronavírus. O político realizou um exame para confirmar se realmente os sintomas de mal-estar que ele sentia poderiam diagnosticar a doença, de acordo com a comunicação da presidência.

Em entrevista para anunciar o resultado positivo, Bolsonaro, de 65 anos - idade considerada faixa de risco -, afirmou estar "bem" e avisou que tomou hidroxicloroquina, remédio sem ainda comprovação científica para ajudar no tratamento da doença e que vem sendo defendido por ele.

- Estou bem, estou normal, em comparação a ontem (segunda), estou muito bem. Estou até com vontade de fazer uma caminhada, mas, por recomendação médica, não farei - disse Bolsonaro.