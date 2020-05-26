Vigilante reage a assalto e acaba baleado em ônibus do Transcol na Serra

Criminosos entraram em um ônibus da linha 834, do Transcol, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um vigilante foi baleado após reagir e lutar com um assaltante dentro de um coletivo do Transcol , na noite desta segunda-feira (25), na altura do bairro Pitanga, na Serra , na Grande Vitória

O coletivo fazia a linha 834 (Jardim Bela Vista - Terminal Laranjeiras via Centro/Serra) e trafegava pela BR 101, quando dois suspeitos deram sinal para o ônibus parar. Um policial que atendeu à ocorrência informou que os passageiros relataram que a dupla anunciou o assalto assim que entrou no veículo.

Your browser does not support the audio element. Vigilante reage a assalto e acaba baleado em ônibus do Trasncol na Serra

"Foi muito rápido, em cerca de dois minutos eles agiram. Eles embarcaram na região de Pitanga, próximo à entrada do bairro Urubu. Um dos passageiros reagiu e lutou com o assaltante armado. O suspeito também reagiu e efetuou dois disparos no rapaz que voltava do trabalho", disse o militar Cabo Willian.

O ônibus havia saído do Terminal Laranjeiras e seguia para o bairro Jardim Bela Vista. De acordo com a polícia, cerca de 20 pessoas estavam no coletivo. Um dos suspeitos, um homem de 20 anos, foi detido e levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra.

"Quando chegamos no ônibus, os passageiros haviam imobilizados o suspeito e encontramos a vítima ferida. Ela foi socorrida e encaminhada para a UPA de Serra Sede", complementou o policial.

MOMENTO DOS DISPAROS

Após o assalto, os passageiros foram levados ao DPJ para registrar a ocorrência e relataram que os assaltantes atiraram em direção ao fundo do ônibus, tanto que foi possível notar marcas de tiros na carenagem do veículo. Foi nesse momento, segundo a polícia, que o vigilante acabou reagindo e, posteriormente, ferido.

O policial Cabo Willian atendeu a ocorrência na altura da região de Pitanga, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"A reação tem que ser muito bem calculada, pois o assaltante estava armado. Para a sorte dele, os tiros o atingiram em um dos braços e nas nádegas", complementou o militar.