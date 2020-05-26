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Violência

Vigilante reage a assalto e acaba baleado em ônibus do Transcol na Serra

Homens armados entraram em um coletivo da linha 834, na região de Pitanga, na Serra, e anunciaram o assalto. Um trabalhador, que voltava do serviço, lutou com um dos suspeitos e levou dois tiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 08:09

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 08:09

Criminosos entraram em um ônibus da linha 834, do Transcol, na Serra
Criminosos entraram em um ônibus da linha 834, do Transcol, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um vigilante foi baleado após reagir e lutar com um assaltante dentro de um coletivo do Transcol, na noite desta segunda-feira (25), na altura do bairro Pitanga, na Serra, na Grande Vitória.
O coletivo fazia a linha 834 (Jardim Bela Vista - Terminal Laranjeiras via Centro/Serra) e trafegava pela BR 101, quando dois suspeitos deram sinal para o ônibus parar. Um policial que atendeu à ocorrência informou que os passageiros relataram que a dupla anunciou o assalto assim que entrou no veículo.
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"Foi muito rápido, em cerca de dois minutos eles agiram. Eles embarcaram na região de Pitanga, próximo à entrada do bairro Urubu. Um dos passageiros reagiu e lutou com o assaltante armado. O suspeito também reagiu e efetuou dois disparos no rapaz que voltava do trabalho", disse o militar Cabo Willian.
O ônibus havia saído do Terminal Laranjeiras e seguia para o bairro Jardim Bela Vista. De acordo com a polícia, cerca de 20 pessoas estavam no coletivo. Um dos suspeitos, um homem de 20 anos, foi detido e levado para a 3ª Delegacia Regional da Serra.
"Quando chegamos no ônibus, os passageiros haviam imobilizados o suspeito e encontramos a vítima ferida. Ela foi socorrida e encaminhada para a UPA de Serra Sede", complementou o policial.

MOMENTO DOS DISPAROS

Após o assalto, os passageiros foram levados ao DPJ para registrar a ocorrência e relataram que os assaltantes atiraram em direção ao fundo do ônibus, tanto que foi possível notar marcas de tiros na carenagem do veículo. Foi nesse momento, segundo a polícia, que o vigilante acabou reagindo e, posteriormente, ferido.
O policial Cabo Willian atendeu a ocorrência na altura da região de Pitanga, na Serra
O policial Cabo Willian atendeu a ocorrência na altura da região de Pitanga, na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"A reação tem que ser muito bem calculada, pois o assaltante estava armado. Para a sorte dele, os tiros o atingiram em um dos braços e nas nádegas", complementou o militar.
Os nomes do suspeito detido e do vigilante ferido não foram divulgados pela polícia.

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