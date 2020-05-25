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Estelionato

Polícia do ES prende estelionatário que se passava por despachante

De acordo com a Polícia Civil, o estelionatário de 41 anos dizia conseguir óleo diesel mais barato do que no mercado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 19:51

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 19:51

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
Homem de 41 anos se passava por despachante aduaneiro e dizia conseguir óleo diesel mais barato Crédito: Carlos Alberto Silva
Um estelionatário de 41 anos foi preso pela Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP) da Polícia Civil nesta segunda-feira (25). De acordo com informações da corporação, o homem possuía mandado de prisão preventiva e se passava por despachante aduaneiro. Com ele foram apreendidos veículos de luxo e motocicletas.
A Polícia Civil afirmou que o homem dizia conseguir óleo diesel mais barato do que o oferecido no mercado, mas a mercadoria nunca era entregue. A polícia calcula um prejuízo de R$ 200 mil. 
Mais detalhes sobre os crimes e a prisão serão repassados pela polícia somente na manha desta terça-feira (26).

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