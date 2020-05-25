Fernando Sassemburg Zioto, de 39 anos, e o amigo André de Assis, que não teve idade divulgada, saíram para pescar na Praia de Manguinhos Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Pescadores que desapareceram no mar de Vila Velha são encontrados

Corpo de Bombeiros Militar informou, por meio de publicação nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (25), que os dois pescadores que haviam desaparecido no mar de Vila Velha , na manhã do último sábado (23), foram encontrados.

De acordo com o post, por volta das 15h50 a Capitania dos Portos informou que os homens foram encontrados a cerca de 18km do Porto de Tubarão, em Vitória, e que solicitaram suporte médico.

EMBARCAÇÃO À DERIVA - Manguinhos -@prefeituraserra - (25)



Segundo informações as buscas permanecem desde o dia 23/05.



Por volta das 15:50 a Capitania dos Portos informou que os dois pescadores foram encontrados a cerca de 18 Km do Porto de Tubarão e solicitaram suporte médico. — BombeiroMilitarES (@bombeirosES) May 25, 2020

O DESAPARECIMENTO

Dois pescadores desapareceram na manhã do último sábado (23) após o motor do barco em que estavam parar de funcionar, quando eles passavam pela região de Vila Velha. O Corpo de Bombeiros e a Capitania dos Portos fizeram buscas na região. Já a família dos desaparecidos, alugou um barco nesta segunda-feira (25) para ajudar na procura.

Fernando Sassemburg Zioto, de 39 anos, e o amigo André de Assis, que não teve idade divulgada, saíram para pescar na Praia de Manguinhos, na Serra, na madrugada do último sábado (23). Por volta das 10 horas, Fernando ligou para a mulher pedindo socorro.

"Ele falou para eu pedir socorro ao Corpo de Bombeiros, porque ele estava com a embarcação à deriva. Porque o motor que ele usa no barco tinha parado de funcionar e que o reserva, por incrível que pareça, também tinha parado de funcionar", contou Emanuelle Zioto, em entrevista para a TV Gazeta, no Bom Dia Espírito Santo desta segunda-feira (25).

DESAPARECIDO NÃO COSTUMAVA IR PARA ALTO-MAR

Ela completou que o marido tinha costume de pescar em lagoa e que foi poucas vezes para alto-mar. Fernando e André trabalham como motoristas de Transcol.