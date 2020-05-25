Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rio Novo do Sul

Motorista morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na BR 101 no ES

Três veículos de passeio se envolveram na batida, que aconteceu no quilômetro 389,2 da BR 101, na manhã desta segunda-feira (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 11:25

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 11:25

Acidente na BR 101 no ES
Acidente na BR 101 no ES Crédito: Bruno Languer | Internauta A Gazeta
Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente na BR 101, no município de Rio Novo do Sul, no Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (25). A colisão aconteceu no quilômetro 389,2 da rodovia. De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela via, o fato foi registrado às 7h52. Desde então, o trecho esteve interditado. Atualização: A liberação da pista ocorreu às 11h15.
Três veículos de passeio se envolveram no acidente. Um dos motoristas faleceu no local. Outras duas pessoas foram atendidas e encaminhadas ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde delas não foi informado.

Veja Também

Motociclistas são os que mais morrem em acidentes na Grande Vitória

Acidentes em rodovias do ES indicam que já passou da hora de mudar o rumo

Estiveram no local para o atendimento da ocorrência ambulâncias, viaturas e guinchos da Eco101, além da Polícia Rodoviária Federal e perícia. De acordo com a concessionária, a rodovia precisou ser totalmente interditada até a chegada da perícia, o que aconteceu por volta das 10h30. 
Acidente na BR 101 no ES
Acidente na BR 101 no ES Crédito: Bruno Languer | Internauta A Gazeta
Acidente envolvendo três veículos terminou em morte na BR 101 nesta segunda
Acidente envolvendo três veículos terminou em morte na BR 101 nesta segunda Crédito: Bruno Languer | Internauta A Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados