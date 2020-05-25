Motorista morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na BR 101 no ES

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Três veículos de passeio se envolveram no acidente. Um dos motoristas faleceu no local. Outras duas pessoas foram atendidas e encaminhadas ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde delas não foi informado.

Estiveram no local para o atendimento da ocorrência ambulâncias, viaturas e guinchos da Eco101, além da Polícia Rodoviária Federal e perícia. De acordo com a concessionária, a rodovia precisou ser totalmente interditada até a chegada da perícia, o que aconteceu por volta das 10h30.