Motorista morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na BR 101 no ES

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente na BR 101, no município de Rio Novo do Sul, no Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (25). A colisão aconteceu no quilômetro 389,2 da rodovia. De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela via, o fato foi registrado às 7h52. Desde então, o trecho esteve interditado. Atualização: A liberação da pista ocorreu às 11h15.
Três veículos de passeio se envolveram no acidente. Um dos motoristas faleceu no local. Outras duas pessoas foram atendidas e encaminhadas ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde delas não foi informado.
Estiveram no local para o atendimento da ocorrência ambulâncias, viaturas e guinchos da Eco101, além da Polícia Rodoviária Federal e perícia. De acordo com a concessionária, a rodovia precisou ser totalmente interditada até a chegada da perícia, o que aconteceu por volta das 10h30.