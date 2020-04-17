Motociclistas são os que mais morrem em acidentes na Grande Vitória

Os motociclistas foram as maiores vítimas do trânsito na Grande Vitória em 2019 Crédito: Giordany Bozzato

25 motociclistas perderam a vida na 66 mortes em acidentes no trânsito. As motocicletas são veículos ágeis que propiciam ao condutor uma maior facilidade nos deslocamentos, principalmente nos grandes centros, mas proporcional à agilidade que elas oferecem, estão os números de óbitos dos condutores das mesmas. Somente em 2019,perderam a vida na Grande Vitória , de um total de

Vila Velha, Cariacica, Serra e Os números foram divulgados nesta sexta-feira (17) pela Polícia Militar e são provenientes do setor fiscalização do trânsito na Região Metropolitana do Estado. Os municípios nos quais o BPTran atua são Vitória Viana - os trechos de rodovias federais não entram na contabilidade e são de responsabilidade Polícia Rodoviária Federal.

25 de 66 mortes no trânsito Pelos dados do BPTran, os óbitos de motociclistas equivalem a mais de um terço do total

Ao todo, 42 condutores de veículos, incluindo as motos, fazem parte da lista de 66 mortes contabilizadas. Desta forma, mais da metade dos óbitos de quem dirigia são de motociclistas. Condutores de automóveis aparecem com 10 mortes e outros 7 eram ciclistas. Os 24 óbitos restantes são provenientes de pedestres atropelados (12) e também passageiros (12) de motos ou outros automóveis.

Isso se deve ao fato de que a via, seja ela urbana ou rodoviária, é um ambiente mais hostil para a motocicleta do que para o automóvel. Além disso, a moto expõe mais a risco o condutor. A imprudência, o desrespeito às normas de circulação e conduta, são fatores que levam ao acidente de trânsito e aumentam consideravelmente as estatísticas de mortos e feridos no trânsito.

Ao todo, em 2019, a Grande Vitória contabilizou 18.534 acidentes de trânsito, sendo que 5.324 resultaram em pessoas com algum tipo de ferimento. Já 13.210 das colisões não registraram vítimas. O município de Vila Velha foi o que mais registrou acidentes com mortes no trânsito. Ao todo, 18 colisões na cidade canela verde resultaram em óbitos. Na sequência aparecem a Serra, com 17 acidentes fatais, e Cariacica, com 16. Na capital Vitória, 11 acidentes resultaram em mortes. Já em Viana, apenas 1 terminou com vítima, como mostra o gráfico abaixo.

66 óbitos foram registrados na Grande Vitória em 63 acidentes de trânsito na área de atuação do BPTran em 2019 Crédito: Divulgação/BPTran

HOMENS SÃO OS QUE MAIS MORREM

O trânsito na Região Metropolitana foi ainda mais letal para os homens. Das 66 pessoas que perderam a vida, 58 vítimas eram do sexo masculino, percentualmente correspondendo a 88% dos óbitos. Apenas 6 mulheres, (12%) morreram no trânsito dessas cidades no ano passado.

58 mortes Dos 66 óbitos registrados na Grande Vitória em 2019, 58 foram do sexo masculino

Na análise das mortes contabilizadas pela Subseção de Ocorrências do BPTran também foi analisado a faixa etária das vítimas: 41% delas tinham entre 20 e 30 anos. O perfil delas é de jovens economicamente ativos, que acabaram de obter a carteira de habilitação ou que possui pouco tempo de experiência na direção.

BATIDAS EM OBJETOS PARADOS E ATROPELAMENTOS

O tipo de colisão com maior letalidade, segundo o levantamento da Subseção de Ocorrências do BPTran foi choque em objeto fixo, com um total de 17 mortes registradas. Exemplificando, este acidente ocorre quando uma moto bate em um poste ou quando um veículo colide contra algo parado. Segundo a explicação do BPTran, um automóvel instantaneamente parado por um anteparo não permite a dissipação gradual de força da batida e potencializa os efeitos nocivos ao organismo humano.

Os atropelamentos, especialmente envolvendo pessoas acima de 60 anos, vitimaram 12 pessoas na Grande Vitória em 2019. O avanço à faixa de pedestre eleva as chances desse tipo de acidente de trânsito Crédito: Reprodução | TV Gazeta