Novo comandante promove mudanças na cúpula da PM. Veja quem assume

Pouco mais de uma semana após assumir o comando da Polícia Militar do Espírito Santo, o coronel Douglas Caus promoveu mudanças na cúpula da Corporação. Ele já havia informado que as alterações seriam realizadas com critérios técnicos e institucionais.
No último dia 10, em entrevista para A Gazeta, informou que iria promover mudanças em diretorias e comandos de batalhões. "Não haverá mudanças gerais, mas vamos trocar algumas pessoas, realizar alguns ajustes, com critério técnico e institucional", assinalou, na ocasião.
Novo comandante promove mudanças na cúpula da PM
Na prática, houve uma dança de cadeiras, considerando que seis, dos oito novos diretores, já ocupavam cargos na cúpula. Um dos novos gestores é o ex-comandante da PM, coronel Márcio Eugênio Sartório, que foi substituído por Caus, e que agora assume a diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária.
Outro que retorna para a Corporação é o coronel Antonio Marcos de Souza Reis, que estava atuando na Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) como subsecretário de gestão estratégica. Agora assume a diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa. A segunda pessoa no comando da PM será o coronel Márcio Celante Weolffel, nomeado como subcomandante geral. Antes ele ocupava a diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa.
As alterações foram publicadas no Boletim Geral da Polícia Militar, divulgado na tarde de quinta-feira (16). Não há informações ainda sobre alterações no comando dos batalhões e companhias, que também estavam previstas. Confira abaixo as alterações divulgadas.
NOVOS POSTOS
- Márcio Celante Weolffel - Subcomandante geral, era diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa
- Arilson Marcelo Martineli - Chefe do Estado Maior Geral, atuava como diretor de Inteligência
- Daltro Antonio Ferrari Júnior - Diretor de Comunicação Social, comandava a diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária
- Aleksandro Ribeiro de Assis - Diretor de Administração de Frota, deixou a chefia do Estado Maior Geral
- Márcio Eugênio Sartório - Diretor de Direitos Humanos e Polícia Comunitária, era o comandante da PM
- Alessandro Marin - Diretor de Inteligência, deixou o cargo de subcomandante geral
- Antonio Marcos de Souza Reis - Diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa, atuava como subsecretário de gestão estratégica na Sesp
- Carlos Alberto Bariani Ribeiro - Novo diretor de Saúde, antes era diretor de Comunicação Social
- Evandro Teodoro de Oliveira - Diretor do Ciodes, era diretor de Administração de Frota
- Reinaldo Brezinski - Subsecretário de Gestão Estratégica, era diretor do Ciodes