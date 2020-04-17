Novo comandante promove mudanças na cúpula da PM. Veja quem assume

Outro que retorna para a Corporação é o coronel Antonio Marcos de Souza Reis, que estava atuando na Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) como subsecretário de gestão estratégica. Agora assume a diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa. A segunda pessoa no comando da PM será o coronel Márcio Celante Weolffel, nomeado como subcomandante geral. Antes ele ocupava a diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa.