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Dança de cadeiras

Novo comandante promove mudanças na cúpula da PM. Veja quem assume

Alterações promovidas pelo coronel Douglas Caus,  novo comandante, ocorreram nas diretorias da Corporação e foram publicadas na tarde desta quinta-feira (16) no Boletim Geral da Polícia Militar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 10:25

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 10:25

Carro da Polícia Militar em frente ao Quartel General da PM
Quartel da Polícia Militar em Maruípe, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva - Arquivo
Pouco mais de uma semana após assumir o comando da Polícia Militar do Espírito Santo, o coronel Douglas Caus promoveu mudanças na cúpula da Corporação. Ele já havia informado que as alterações seriam realizadas com critérios técnicos e institucionais.
No último dia 10, em entrevista para A Gazeta, informou que  iria promover mudanças em diretorias e comandos de batalhões.  "Não haverá mudanças gerais, mas vamos trocar algumas pessoas, realizar alguns ajustes, com critério técnico e institucional", assinalou, na ocasião.
Novo comandante promove mudanças na cúpula da PM

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Na prática, houve uma dança de cadeiras, considerando que seis, dos oito novos diretores, já ocupavam cargos na cúpula. Um dos novos gestores é o ex-comandante da PM, coronel Márcio Eugênio Sartório, que foi substituído por Caus, e que agora assume a diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária.
Outro que retorna para a Corporação é o coronel Antonio Marcos de Souza Reis, que estava atuando na Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) como subsecretário de gestão estratégica. Agora assume a diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa. A segunda pessoa no comando da PM será o coronel Márcio Celante Weolffel, nomeado como subcomandante geral. Antes ele ocupava a diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa.
As alterações foram publicadas no Boletim Geral da Polícia Militar, divulgado na tarde de quinta-feira (16). Não há informações ainda sobre alterações no comando dos batalhões e companhias, que também estavam previstas. Confira abaixo as alterações divulgadas.

NOVOS POSTOS

  • Márcio Celante Weolffel - Subcomandante geral, era diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa
  • Arilson Marcelo Martineli - Chefe do Estado Maior Geral, atuava como diretor de Inteligência 
  • Daltro Antonio Ferrari Júnior - Diretor de Comunicação Social, comandava a diretoria de Direitos Humanos e Polícia Comunitária 
  • Aleksandro Ribeiro de Assis - Diretor de Administração de Frota, deixou a chefia do Estado Maior Geral 
  • Márcio Eugênio Sartório - Diretor de Direitos Humanos e Polícia Comunitária, era o comandante da PM  
  • Alessandro Marin - Diretor de Inteligência, deixou o cargo de subcomandante geral
  • Antonio Marcos de Souza Reis - Diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa, atuava como subsecretário de gestão estratégica na Sesp
  • Carlos Alberto Bariani Ribeiro - Novo diretor de Saúde, antes era diretor de Comunicação Social
  • Evandro Teodoro de Oliveira - Diretor do Ciodes, era  diretor de Administração de Frota
  • Reinaldo Brezinski -  Subsecretário de Gestão Estratégica, era diretor do Ciodes

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