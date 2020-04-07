Coronel Caus é o novo comandante da PMES

Coronel PM Douglas Caus Crédito: Helio Filho/Secom

A escolha de Caus foi oficialmente anunciada nesta terça-feira, pela assessoria de imprensa do governador.

Caus estava à frente do Hospital da Polícia Militar (HPM). No governo passado, de Paulo Hartung, ele foi diretor de Inteligência da PMES, sob comando do coronel Nylton Rodrigues.

PERFIL

Representante da turma de aspirantes de 1991, Caus é um dos coronéis mais antigos na ativa e tem o respeito da categoria. Nos bastidores da cúpula da PMES, havia certo desconforto pelo fato de a corporação vir sendo comandada, desde o início do governo Casagrande, por coronéis mais jovens e ingressos depois na instituição: Moacir Leonardo Barreto (de janeiro a novembro de 2019) e Márcio Eugênio Sartório (de novembro até esta terça-feira).

Coronéis ouvidos por A Gazeta definem o novo comandante-geral da PMES como um homem agregador, afeito ao diálogo e com grande capacidade de argumentação e de convencimento. Também o definem como alguém humano, sem uma visão de que os problemas da segurança se resolvem com tiro, porrada e bomba.

Por outro lado, num momento em que o governo espera uma PM mais presente e ativa nas ruas, o novo comandante-geral também tem, segundo as fontes ouvidas por A Gazeta, um perfil arrojado, de quem vai para a rua pessoalmente, se necessário.

Caus foi um dos primeiros pilotos de aeronaves da PMES. Um coronel relata que, quando pilotava helicópteros, em patentes inferiores, ele não hesitava em aproximar a aeronave do solo durante perseguições a criminosos.