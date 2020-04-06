Casagrande elogia Mandetta: 'Ele é parceiro do nosso trabalho no ES'

"Estamos acompanhando muito o debate nacional, essa dúvida se o ministro Mandetta permanece ou não no Ministério da Saúde... Gostaria muito que permanecesse porque ele está fazendo um bom trabalho. É logico que esse é um cargo do presidente da República, ele sabe o que fazer como presidente e toma a decisão mais adequada.. Mas quero deixar aqui o meu testemunho de que, como ministro, Mandetta tem nos ajudado, orientado e está sendo parceiro do nosso trabalho aqui no Espírito Santo e, pelo que ouço, de todos os governadores do nosso país"