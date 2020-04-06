Bolsonaro diz que terá reunião sobre isolamento social

Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (6), que participará de uma reunião sobre isolamento social pela manhã. Em resposta a um apoiador na saída do Palácio da Alvorada, o presidente afirmou, sem entrar em detalhes: "Eu tenho às 9h uma reunião sobre esse assunto".

Na agenda pública de Bolsonaro ainda não há, contudo, previsão de compromisso no horário citado. A Secretaria Especial de Comunicação da Presidência também não divulgou informações sobre a reunião.

O fim do isolamento social para diminuir os impactos econômicos do novo coronavírus tem sido defendido pelo presidente. Para ele, é necessário isolar apenas os grupos de risco da doença, como idosos e pessoas com doenças crônicas.

Nesta segunda-feira (6), a primeira agenda oficial do Bolsonaro é uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ao longo do dia também está previsto o recebimento de cartas credenciais de embaixadores do Egito, Croácia, Itália, Honduras, Polônia, Irá e Estados Unidos.

A entrega de credenciais é um procedimento padrão em que embaixadores recém-nomeados comparecem ao Palácio do Planalto para informar oficialmente que estão sendo indicados como representantes de suas nações no Brasil.