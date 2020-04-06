'Vamos continuar', diz Mandetta após Bolsonaro avaliar demiti-lo

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta durante coletiva de Imprensa no Palácio do Planalto sobre as ações de enfrentamento no combate ao Covid-19 Crédito: Isac Nóbrega/PR

Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e outros ministros, o titular da pasta da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que continua no governo. Nesta segunda-feira (06), o presidente avaliava demitir o subordinado

"Nós vamos continuar, porque continuando nós vamos enfrentar nosso inimigo, que tem nome e sobrenome: covid-19. Médico não abandona paciente, eu não vou abandonar. Mas as condições para os médicos precisam ser as melhores", afirmou, em pronunciamento à imprensa. Ele não respondeu a perguntas.

Nesta segunda a temperatura subiu. O texto da exoneração do ministro já estava sendo redigido pelo Planalto, como revelou o jornal O Globo. Mandetta contou que o trabalho rendeu pouco durante o dia no ministério e que auxiliares chegaram a esvaziar gavetas, inclusive a do próprio Mandetta.

Depois, Bolsonaro convocou uma reunião com todos os ministros. Mandetta, que conta com o apoio do Congresso e de militares, compareceu. E saiu dizendo que fica.

"Ciência, disciplina, foco, apesar dos pesares", repetiu o ministro no pronunciamento desta segunda, quanto a medicamentos em teste para o combate à covid-19, como a hidroxicoloquina. A substância é mencionada por Bolsonaro como uma possível cura, mas não há evidências científicas disso por enquanto.

O presidente tem divergido, entre outras coisas, das medidas de isolamento social defendidas por Mandetta para combater a pandemia do coronavírus.

Bolsonaro adotou um discurso contrário ao fechamento de comércio nos estados, enquanto Mandetta defende que as pessoas fiquem em casa.

"Vamos tocar em frente, como um velho boiadeiro tocando a boiada, estrada eu sou. Abraço para o meu amigo Almir Sater, lá da minha terra" Luiz Henrique Mandetta - Ministro da Saúde, nesta segunda-feira (06), após se reunir com Bolsonaro

NÚCLEO MODERADO AGIU

Integrantes do chamado núcleo moderado do governo, que inclui militares, conversaram nesta segunda-feira desde cedo com Bolsonaro na tentativa de demovê-lo da ideia de exonerar Mandetta no curto prazo. Em conversas reservadas, o presidente chegou a dizer que a situação estava insustentável.

Num primeiro momento, a pressão fez efeito. Ministros de fora do Planalto estavam apreensivos com a reunião ministerial convocada por Bolsonaro para o final da tarde desta segunda, com receio de que ele anunciasse a saída do titular da Saúde.

COMO FOI A REUNIÃO

O encontro teve um clima tenso, segundo relatos, mas o presidente não deu sinais de uma exoneração próxima.

Na reunião, Bolsonaro e Mandetta expuseram divergências sobre o uso da cloroquina em casos de coronavírus.

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O presidente disse que havia conversado com especialistas que defendiam o uso do remédio em estágio inicial da doença.

O ministro da Saúde, por sua vez, defendeu que não há ainda protocolos seguros sobre o uso do remédio.

Bolsonaro não refutou e ouviu de ministros apelos para que a equipe mantenha a união.

"Eu acho que a coisa vai se ajustando", disse à reportagem o vice-presidente, Hamilton Mourão.

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão defende as medidas de isolamento apoiadas por Mandetta e governadores Crédito: Isac Nóbrega/PR

IMPREVISÍVEL

Apesar de não ter dado sinais na reunião de que vai demitir o ministro, aliados de Bolsonaro o consideram imprevisível e por isso buscam alternativas para o cargo. A ideia é encontrar um nome favorável ao uso da hidroxicloroquina.

A ideia inicial de Bolsonaro era exonerar o auxiliar presidencial apenas em junho, de modo a não correr o risco de ser responsabilizado sozinho caso o sistema de saúde entre em colapso durante a pandemia da doença.

Em conversas reservadas nesta segunda-feira, no entanto, o presidente disse que não tinha como manter o auxiliar no cargo. Para Bolsonaro, ele o tem desafiado em declarações públicas e não conta mais com a confiança do presidente.

Sem a presença de Mandetta, o presidente almoçou com os quatro ministros palacianos e com o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS). O parlamentar, cotado para o posto e defensor da hidroxicloroquina e do isolamento vertical, tem ajudado o presidente em uma eventual transição da pasta.

Além deles, também estava presente no encontro a médica Nise Yamaguchi, que defende o uso de hidroxicloroquina para casos de coronavírus em estágio inicial.

MAIA E ALCOLUMBRE

Na semana passada, Bolsonaro estava prestes a demitir Mandetta, mas foi demovido por aliados próximos. Nesta segunda-feira, ele passou a considerar uma exoneração até o final da semana, mas recebeu recados negativos do Poder Legislativo.