Roberto Sá, em operação da Polícia Militar no Bairro da Penha Crédito: Fernando Madeira

o elevado número de homicídios registrados no mês de março foi o que motivou o governador Renato Casagrande a promover a mudança. Ele será substituído pelo coronel da Polícia Militar Alexandre Ramalho. Surpreendido com a decisão que o retirou do cargo de secretário de Estado da Segurança , na tarde desta segunda-feira (06), Roberto de Sá avalia quefoi o que motivou o governador Renato Casagrande a promover a mudança. Ele será substituído pelo coronel da Polícia Militar Alexandre Ramalho.

Your browser does not support the audio element. Roberto Sá diz que saída da Segurança foi motivada por homicídios

Na pasta há 15 meses, Roberto Sá relata que estava confiante na reversão do quadro de aumento da criminalidade. No último mês de março foram registrados 143 homicídios. De acordo com o ex-secretário, os números apresentaram uma elevação a partir do dia 13 daquele mês, data em que foi instalada a sala de situação do Covid-19.

"O que temos de diferente neste período foi a atuação do tráfico, que começou a se executar de uma maneira muito intensa, cobrando dívidas, executando desafetos, expandindo bocas de fumo, intensificando a disputa" Roberto Sá - Ex-secretário de segurança

Estávamos confiantes que reverteríamos os números. Vale destacar que o Covid-19 também mexeu com a dinâmica do crime, que intensificou sua ação, e em paralelo, mudou ainda para o policial, que passou a enfrentar também inimigo, invisível nas ruas, pondera.

De acordo com Sá, na última semana foi realizada uma operação em Cariacica e Vila Velha onde foram presas 17 pessoas. Em março, apreendemos 163% a mais de armas de fogo do que em relação ao ano de 2019. Só na Região Metropolitana foram 23% a mais de apreensão de armas. O crime mudou, mas o Estado estava se adaptando também a nova realidade, destaca.

AVISO

Sá relata que foi surpreendido com a decisão de Casagrande, que o chamou e informou que precisava fazer mudanças para reduzir o número de homicídios. Decisão tomada a gente ouve e entende, afinal o cargo é dele. O que desejo é muito sucesso a todos, conta, acrescentando que estava empolgado com os projetos que estavam sendo desenvolvidos. São projetos que vão mudar a realidade e a dinâmica do trabalho policial, destaca.

Dentre eles, aponta a criação do termo circunstanciado para policiais militares, que poderá ser feito sem que a viatura tenha que ir a uma delegacia, o que permite ganho de tempo, sendo feito pela internet.

Melhorei processos no âmbito administrativo, temos muitos projetos encaminhados. Tenho consciência de entregar 2019 como um dos melhores dos últimos 27 anos, reduzindo a violência, o crime contra a vida e contra o patrimônio. Saio de cabeça erguida pelo resultado, por ter participado de uma negociação salarial que conseguiu a valorização de militares e bombeiros. Só tenho a agradecer ao povo capixaba pela oportunidade, destacou.

FUTURO

Roberto Sá ainda não decidiu sobre o futuro. Sua família permanece no Rio de Janeiro. Ele, que foi tenente-coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, deixou a Polícia Federal para ocupar o cargo de secretário de Estado da Segurança no Espírito Santo.