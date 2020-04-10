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Troca de direção

Mudança na cúpula da Polícia Militar do ES acontece na próxima semana

Alterações vão ser promovidas pelo novo comandante da Polícia Militar, coronel Douglas Caus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2020 às 08:16

Publicado em 10 de Abril de 2020 às 08:16

Coronel PM Douglas Caus
Coronel PM Douglas Caus Crédito: Helio Filho/Secom
A próxima semana será marcada por mudanças na cúpula da Polícia Militar do Espírito Santo. A previsão é de que haja trocas em algumas diretorias e comandos de batalhões do Estado. As alterações vão ser promovidas após a substituição do titular da corporação, agora liderada pelo coronel Douglas Caus.
Sem informar quais cargos deverão passar por mudanças, Caus disse que vão ser movimentações naturais, realizadas com "critérios técnicos e institucionais". 

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"Iremos efetivar as mudanças na semana que vem em diretorias e comandos de batalhões. Não haverá mudanças gerais, mas vamos trocar algumas pessoas, realizar alguns ajustes, com critério técnico e institucional", assinalou.
Sobre a criação de novas unidades da PM no Estado, o comandante informou que existem vários projetos sendo estudados. "Pretendemos avançar neles e, se indicarem que há necessidade de alguma nova unidade, vamos discutir com o governo", disse. A volta do Batalhão de Missões Especiais (BME) também está em estudo. 
O comandante destacou que outro projeto que a PM pretende continuar investindo é na reestruturação do Hospital da PM, onde foram gastos, segundo Caus, R$ 2 milhões de rede elétrica, e outros R$ 600 mil ma climatização.
"Já temos um pronto-socorro 24 horas, uma policlínica com consultas nos horários de expediente, e estamos discutindo com o governador uma reforma geral do prédio e a recomposição do efetivo, com a contratação de médicos no próximo concurso. Isto é importante para a valorização da saúde do policial e de sua família", destacou.

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