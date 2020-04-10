Mudança na cúpula da Polícia Militar do ES acontece na próxima semana

Coronel PM Douglas Caus Crédito: Helio Filho/Secom

A próxima semana será marcada por mudanças na cúpula da Polícia Militar do Espírito Santo . A previsão é de que haja trocas em algumas diretorias e comandos de batalhões do Estado. As alterações vão ser promovidas após a substituição do titular da corporação, agora liderada pelo coronel Douglas Caus.

Sem informar quais cargos deverão passar por mudanças, Caus disse que vão ser movimentações naturais, realizadas com "critérios técnicos e institucionais".

"Iremos efetivar as mudanças na semana que vem em diretorias e comandos de batalhões. Não haverá mudanças gerais, mas vamos trocar algumas pessoas, realizar alguns ajustes, com critério técnico e institucional", assinalou.

Sobre a criação de novas unidades da PM no Estado, o comandante informou que existem vários projetos sendo estudados. "Pretendemos avançar neles e, se indicarem que há necessidade de alguma nova unidade, vamos discutir com o governo", disse. A volta do Batalhão de Missões Especiais (BME) também está em estudo.

O comandante destacou que outro projeto que a PM pretende continuar investindo é na reestruturação do Hospital da PM, onde foram gastos, segundo Caus, R$ 2 milhões de rede elétrica, e outros R$ 600 mil ma climatização.