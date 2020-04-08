Às 6h, na rua com policiais: o primeiro dia de ação do novo secretário de Segurança do ES

Em Cariacica, coronel Ramalho conversa com policiais antes da segunda fase da Operação Caim Crédito: Reprodução do Facebook

O primeiro dia de efetivo trabalho para o novo secretário estadual de Segurança Pública começou bem cedo, muito cedo. Hoje (8), às 6h, o coronel Alexandre Ramalho já estava a postos no pátio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica para a primeira operação da Polícia Civil sob seu comando, a Operação Caim, parte 2.

Em uma rápida, mas contundente mensagem aos policiais, o secretário fez questão de demonstrar o protagonismo da Polícia Civil, enfatizando que a operação que começaria em poucos minutos seria desta Polícia. Enfatizou também a necessidade de todos os agentes da segurança estarem juntos em todas as missões.

Sempre próximo do delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda , e do superintendente de Polícia Especializada, delegado José Lopes, Ramalho deu instruções técnicas aos policiais e fez uma saudação de reconhecimento e agradecimento aos servidores da PC. Ele reconheceu que, mesmo com um efetivo bastante reduzido, a Polícia Civil tem conseguido fazer importantes prisões de homicidas e de traficantes.

Além do secretário Ramalho, participaram da conversa com os policiais o superintendente de Polícia Especializada, delegado José Lopes (centro) e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda (à direita) Crédito: Reprodução do Facebook

Nos bastidores, o gesto de Ramalho, de estar bem cedo com os policiais antes de uma operação, foi muito bem recebido. Motivados, os policiais foram bem-sucedidos: a segunda fase da Operação Caim, que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em todo o Estado, resultou em 37 prisões, além de drogas e armas apreendidas.

PRIMEIRO ASSASSINO DA HUMANIDADE