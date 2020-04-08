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Leonel Ximenes

Às 6h, na rua com policiais: o primeiro dia de ação do novo secretário de Segurança do ES

Coronel Ramalho foi logo cedo a Cariacica motivar os policiais civis que participaram de uma grande operação em todo o Estado

Públicado em 

08 abr 2020 às 16:23
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Em Cariacica, coronel Ramalho conversa com policiais antes da segunda fase da Operação Caim
Em Cariacica, coronel Ramalho conversa com policiais antes da segunda fase da Operação Caim Crédito: Reprodução do Facebook
O primeiro dia de efetivo trabalho para o novo secretário estadual de Segurança Pública começou bem cedo, muito cedo. Hoje (8), às 6h, o coronel Alexandre Ramalho já estava a postos no pátio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Cariacica para a primeira operação da Polícia Civil sob seu comando, a Operação Caim, parte 2.
Em uma rápida, mas contundente mensagem aos policiais, o secretário fez questão de demonstrar o protagonismo da Polícia Civil, enfatizando que a operação que começaria em poucos minutos seria desta Polícia. Enfatizou também a necessidade de todos os agentes da segurança estarem juntos em todas as missões.
Sempre próximo do delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, e do superintendente de Polícia Especializada, delegado José Lopes, Ramalho deu instruções técnicas aos policiais e fez uma saudação de reconhecimento e agradecimento aos servidores da PC. Ele reconheceu que, mesmo com um efetivo bastante reduzido, a Polícia Civil tem conseguido fazer importantes prisões de homicidas e de traficantes.
Além do secretário Ramalho, participaram da conversa com os policiais o superintendente de Polícia Especializada, delegado José Lopes (centro) e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda (à direita)
Além do secretário Ramalho, participaram da conversa com os policiais o superintendente de Polícia Especializada, delegado José Lopes (centro) e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda (à direita) Crédito: Reprodução do Facebook
Nos bastidores, o gesto de Ramalho, de estar bem cedo com os policiais antes de uma operação, foi muito bem recebido. Motivados, os policiais foram bem-sucedidos: a segunda fase da Operação Caim, que cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em todo o Estado, resultou em 37 prisões, além de drogas e armas apreendidas.

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PRIMEIRO ASSASSINO DA HUMANIDADE

O nome da operação Caim remonta ao livro do Gênesis, o primeiro da Bíblia. O filho de Adão e Eva, segundo o Antigo Testamento, foi o primeiro assassino da humanidade. A vítima foi logo o irmão dele, Abel, morto após uma emboscada. Depois do crime, Caim fugiu.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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