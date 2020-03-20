Chefe da Polícia Civil anula concurso para delegado no Espírito Santo

Segundo defensores, um grupo de candidatos procurou a Defensoria Pública questionando os critérios de correção da prova discursiva. Mais de 16 mil candidatos se inscreveram no concurso, que abriria 33 oportunidades para delegado, com salário de R$ 10.058,56 e carga horária de 40 horas semanais. O certame teve uma relação de quase 520 inscritos por vaga. Os inscritos pagaram uma taxa de R$ 138 e já fizeram as provas objetivas.