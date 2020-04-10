Feriado no ES vai ser com dois mil policiais militares a mais nas ruas

O feriado da Páscoa recebeu um reforço no policiamento, com mais 2.313 militares e cerca de 130 viaturas. A atuação começou na tarde desta quinta-feira (09) com o objetivo de ampliar a segurança para o comércio durante o final de semana e realizar operações em todo o Estado, com destaque para 33 bairros da Grande Vitória.
Na tarde desta quinta-feira (09), os policiais foram reunidos em frente ao quartel de Maruípe, em Vitória, de onde partiram para as operações. "Vamos reforçar o policiamento em geral, principalmente no comércio, e começar a atuar nas áreas de tráfico de drogas e de elevado índice de homicídios. Vamos ter operações para prender homicidas, fugitivos e traficantes", assinalou o comandante.
No início da noite, foi realizado um sobrevoo em algumas áreas de Vila Velha onde foi realizada uma operação denominada pela polícia de saturação. A ação aconteceu nos bairros da área denominada Faixa de Gaza, além dos bairros 1º de Maio e Santa Rita, todos em vila Velha.
Na próxima semana, segundo Caus, será realizado um balanço da operação do final de semana. Também está previsto um reforço de policiais, em número menor, para operações que vão acontecer ao longo da semana. "Seguimos com o reforço na região da Grande Vitória, com um quantitativo menor, ao longo da semana. A atuação mudará de acordo com o mapa do crime", finalizou.