Feriado no ES vai ser com dois mil policiais militares a mais nas ruas

Operação Páscoa - Quartel de Maruípe Crédito: Divulgação/PM

O feriado da Páscoa recebeu um reforço no policiamento, com mais 2.313 militares e cerca de 130 viaturas. A atuação começou na tarde desta quinta-feira (09) com o objetivo de ampliar a segurança para o comércio durante o final de semana e realizar operações em todo o Estado, com destaque para 33 bairros da Grande Vitória.

Na tarde desta quinta-feira (09), os policiais foram reunidos em frente ao quartel de Maruípe, em Vitória, de onde partiram para as operações. "Vamos reforçar o policiamento em geral, principalmente no comércio, e começar a atuar nas áreas de tráfico de drogas e de elevado índice de homicídios. Vamos ter operações para prender homicidas, fugitivos e traficantes", assinalou o comandante.

No início da noite, foi realizado um sobrevoo em algumas áreas de Vila Velha onde foi realizada uma operação denominada pela polícia de saturação. A ação aconteceu nos bairros da área denominada Faixa de Gaza, além dos bairros 1º de Maio e Santa Rita, todos em vila Velha.