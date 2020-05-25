Ruas e casas alagadas após forte chuva em cidades do ES

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A semana começou com registro de chuva forte em diversas cidades do interior do Espírito Santo. Segundo moradores, houve registro de alagamentos em Santa Teresa , na Região Serrana, Itarana , no Noroeste, e Linhares , na Região Norte do Estado.

A chuva forte começou ainda na madrugada desta segunda-feira (25) e deixou diversas ruas alagadas e moradores preocupados com o nível da água.

SANTA TERESA

Em Santa Teresa, a quantidade de água ocasionou a elevação do nível do Rio Timbuí, que passa pela cidade, e resultou em pontos de alagamentos, segundo uma moradora.

A empresária Anita Soeiro conta que a chuva forte deixou áreas próximas à casa dela alagadas. Choveu muito forte, alagou tudo, o rio encheu. Começou por volta das 3 horas da manhã e alagou tudo. Foi muito assustador. A gente fica com medo, relata.

Em um vídeo feito pela empresária, é possível ver como ficou a situação no local. A água atingiu uma área de lazer de um dos imóveis, além de invadir casas na região.

A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com a Defesa Civil de Santa Teresa para saber se foram registrados casos de alagamentos em outros pontos da cidade.

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ITARANA

A chuva forte também atingiu a cidade de Itarana, na Região Noroeste do Espírito Santo. Um morador registrou o momento em que a chuva caiu com maior intensidade, alagando uma das ruas.

LINHARES

Já em Linhares , Região Norte do Estado, a chuva ocasionou alagamentos em ruas do bairro Canivete. Segundo o morador que fez o registro, a situação se repete sempre que chove.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, não foram registrados acionamentos na cidade.

ALERTA DE CHUVA

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, e o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiram alerta de possibilidade de chuvas intensas e acumulado de chuva para algumas regiões do Espírito Santo.