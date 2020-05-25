Depois de um fim de semana seco e ensolarado, o tempo virou de domingo (24) para segunda-feira (25) e uma forte chuva atinge várias regiões do Estado desde o início da madrugada. Em Vila Velha, na Grande Vitória, já há registros de ruas alagadas.
No bairro Araçás, a reportagem da TV Gazeta flagrou um trecho tomado pela água nesta manhã. A Rua Buenos Aires, paralela à Rodovia Darly Santos, estava alagada, impondo dificuldades aos moradores, já que o nível de água cobriu a rua e também parte das calçadas.
Internautas relataram pancadas de chuva forte também em outros municípios da Grande Vitória. Na manhã desta segunda-feira (25), o tempo fechado dificultava a vista do Morro do Mestre Álvaro, por moradores do bairro Jardim Limoeiro, na Serra.
AVISO DE CHUVA F0RTE
Tempo muda e semana começa com chuva na Grande Vitória
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, até as 12h desta segunda (25), uma forte chuva deve atingir várias regiões do Espírito Santo. Um aviso de acumulado de chuva com grau perigo foi emitido na noite deste domingo (24), com alerta para as regiões Serrana, Metropolitana, Litoral Sul, Central Sul/Caparaó, Rio Doce, e Centro-Oeste Capixaba.
O aviso alerta para chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Há também risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com áreas de risco.
PREVISÃO DO TEMPO
Já de acordo com o Incaper, a chuva deve continuar durante o dia em todo em território capixaba. De acordo com a coordenação de meteorologia do órgão, a previsão para esta segunda (25) é de chuva com queda de temperatura em todo o Estado.
Na Grande Vitória, a mínima prevista é de 18ºC e a máxima de 26ºC. Na Região Sul, a temperatura mínima deve ser de 14ºC e a máxima de 26ºC. Na Região Serrana, mínima esperada de 14ºC e máxima de 24ºC. No Norte, mínima de 21ºC e máxima de 28ºC; no Noroeste, mínima de 17ºC e máxima de 28ºC e, no Nordeste capixaba, mínima de 23ºC e máxima de 27ºC.