Tempo muda e semana começa com chuva na Grande Vitória

Tempo nublado, em Vitória - Editoria: Cidades Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

Depois de um fim de semana seco e ensolarado, o tempo virou de domingo (24) para segunda-feira (25) e uma forte chuva atinge várias regiões do Estado desde o início da madrugada. Em Vila Velha , na Grande Vitória, já há registros de ruas alagadas.

No bairro Araçás, a reportagem da TV Gazeta flagrou um trecho tomado pela água nesta manhã. A Rua Buenos Aires, paralela à Rodovia Darly Santos, estava alagada, impondo dificuldades aos moradores, já que o nível de água cobriu a rua e também parte das calçadas.

O repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, mostra trecho alagado na Rua Buenos Aires, no bairro Araçás, em Vila Velha na manhã desta segunda-feira (25) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Internautas relataram pancadas de chuva forte também em outros municípios da Grande Vitória. Na manhã desta segunda-feira (25), o tempo fechado dificultava a vista do Morro do Mestre Álvaro, por moradores do bairro Jardim Limoeiro, na Serra

AVISO DE CHUVA F0RTE

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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, até as 12h desta segunda (25), uma forte chuva deve atingir várias regiões do Espírito Santo. Um aviso de acumulado de chuva com grau perigo foi emitido na noite deste domingo (24), com alerta para as regiões Serrana, Metropolitana, Litoral Sul, Central Sul/Caparaó, Rio Doce, e Centro-Oeste Capixaba.

O aviso alerta para chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Há também risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios, em cidades com áreas de risco.

Morro do Mestre Álvaro encoberto pela neblina na manhã desta segunda-feira (25), na Serra Crédito: Divulgação

PREVISÃO DO TEMPO

Já de acordo com o Incaper, a chuva deve continuar durante o dia em todo em território capixaba. De acordo com a coordenação de meteorologia do órgão, a previsão para esta segunda (25) é de chuva com queda de temperatura em todo o Estado.