Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do tempo

Massa de ar polar traz frio e possibilidade de chuva para o ES

A previsão é da meteorologista Josélia Pegorim, do Instituto Climatempo; massa de ar frio, de origem polar, deve provocar baixas temperaturas em todo o Sudeste
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 20:31

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 20:31

Chuva e frio na Grande Vitória
Frente fria deve provocar chuva e baixas temperaturas no ES Crédito: Ricardo Medeiros
Uma grande e forte frente fria, que está se formando no Sudeste, pode provocar baixas temperaturas e chuva neste final de semana no Espírito Santo. A previsão foi feita pela meteorologista Josélia Pegorim, do Instituto Climatempo. "Essa frente fria vem trazendo massa de ar polar com forte intensidade", detalhou Josélia.
Ela afirma que esta é a segunda frente fria de maio com potencial para provocar chuva em amplas áreas e acentuada queda da temperatura sobre o Brasil. No domingo (24), a frente fria deve provocar chuva aqui no Estado, na região do Vale do Rio Doce.

Veja Também

Saudade do friozinho? Temperatura volta a cair no Espírito Santo

Já na segunda-feira (25), a chuva deve persistir no Estado e alcançar áreas da divisa de Minas Gerais com a Bahia. 

AUMENTO DA NEBULOSIDADE

De acordo com o Climatempo, o aumento da nebulosidade que começou a ser observado sobre São Paulo na manhã da sexta-feira (22) já está associado ao deslocamento desta frente fria.
Durante o fim de semana, esta frente fria avança sobre a Região Sudeste e causa chuva em todos os Estados. A chuva não será forte e nem prolongada em todas as áreas do Sudeste. Atenção com rajadas de vento moderadas a fortes, mesmo sem estar chovendo.

MASSA DE AR FRIO DE ORIGEM POLAR

O Instituto Climatempo afirma que a massa de ar frio de origem polar que vem com esta frente fria tem forte intensidade e vai provocar queda da temperatura acentuada em todos os Estados da Região Sudeste no decorrer deste fim de semana.
"As madrugadas da próxima semana serão frias. É possível que ocorram novos recordes de frio nas capitais dos estados durante a passagem desta onda de frio", finalizou a meteorologista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 15/04/2026
Imagem de destaque
Um ataque cirúrgico contra facção criminosa no ES
Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados