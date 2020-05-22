Massa de ar polar traz frio e possibilidade de chuva para o ES

Frente fria deve provocar chuva e baixas temperaturas no ES Crédito: Ricardo Medeiros

Uma grande e forte frente fria, que está se formando no Sudeste, pode provocar baixas temperaturas e chuva neste final de semana no Espírito Santo . A previsão foi feita pela meteorologista Josélia Pegorim, do Instituto Climatempo . "Essa frente fria vem trazendo massa de ar polar com forte intensidade", detalhou Josélia.

Ela afirma que esta é a segunda frente fria de maio com potencial para provocar chuva em amplas áreas e acentuada queda da temperatura sobre o Brasil. No domingo (24), a frente fria deve provocar chuva aqui no Estado, na região do Vale do Rio Doce.

Já na segunda-feira (25), a chuva deve persistir no Estado e alcançar áreas da divisa de Minas Gerais com a Bahia.

AUMENTO DA NEBULOSIDADE

De acordo com o Climatempo, o aumento da nebulosidade que começou a ser observado sobre São Paulo na manhã da sexta-feira (22) já está associado ao deslocamento desta frente fria.

Durante o fim de semana, esta frente fria avança sobre a Região Sudeste e causa chuva em todos os Estados. A chuva não será forte e nem prolongada em todas as áreas do Sudeste. Atenção com rajadas de vento moderadas a fortes, mesmo sem estar chovendo.

MASSA DE AR FRIO DE ORIGEM POLAR

O Instituto Climatempo afirma que a massa de ar frio de origem polar que vem com esta frente fria tem forte intensidade e vai provocar queda da temperatura acentuada em todos os Estados da Região Sudeste no decorrer deste fim de semana.