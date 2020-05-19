Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Previsão do Tempo

Saudade do friozinho? Temperatura volta a cair no Espírito Santo

Na Grande Vitória, depois de alguns dias de sol forte, os termômetros não devem marcar mais do que 27° e pode chover. Já na Região Serrana, a temperatura mínima prevista é de 13°
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 16:14

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 16:14

Frio no ES
Temperatura volta a cair no ES. Previsão do tempo inclui chuva e mínima de 13° na Região Serrana Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
Se você é daqueles que já está cansado dos dias de calor, nós temos uma boa notícia: a partir desta quarta-feira (20) a temperatura vai voltar a cair no Espírito Santo. Na Grande Vitória, depois de alguns dias de sol forte, os termômetros não devem marcar mais do que 27° e pode chover. Já na Região Serrana, a temperatura mínima prevista é de 13°.

GRANDE VITÓRIA

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural  (Incaper), nesta quarta (20) e quinta-feira (21), a presença da umidade marítima pode provocar chuvas rápidas em todo o Estado. Na Grande Vitória há possibilidade de chuva no começo e no fim do dia. Os termômetros vão ficar entre 18 °C e 27 °C.

REGIÃO SERRANA

Já na Região Serrana, a previsão é de sol e chuvas esparsas em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas, a temperatura vai variar entre 15 °C e 25 °C. Enquanto nas áreas altas, como a famosa Pedra Azul, a mínima esperada é de 13 °C e máxima de 21 °C.
A temperatura deve voltar a subir no final da semana. Na sexta (22) não há previsão de chuva e o sábado deve ser de poucas nuvens e calor no Espírito Santo.

SEGUNDA FRENTE FRIA DE MAIO

Essa semana reserva uma grande mudança no tempo sobre o Brasil por causa da chegada de uma nova frente fria. De acordo com o Instituto Climatempo, esse sistema vem com muita força e deve provocar chuva em todas as áreas do Sul e em grande parte do Sudeste e do Centro-Oeste do país.

Veja Também

Sesa orienta procurar serviço de saúde mesmo com sintomas leves de gripe

Veja como ficou a Curva da Jurema após obra para ampliar faixa de areia

Coronavírus: ES levou apenas 6 dias para saltar de 200 para 300 mortes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Botijão de gás chega a R$ 130 em Colatina e preocupa consumidores
Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale atirou e matou duas mulheres em Cariacica
PM que matou mulheres no ES acumula processos por homicídios e agressão
Imagem de destaque
Declaração simplificada ou completa: veja qual escolher no Imposto de Renda 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados