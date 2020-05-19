Saudade do friozinho? Temperatura volta a cair no Espírito Santo

Temperatura volta a cair no ES. Previsão do tempo inclui chuva e mínima de 13° na Região Serrana Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

Se você é daqueles que já está cansado dos dias de calor, nós temos uma boa notícia: a partir desta quarta-feira (20) a temperatura vai voltar a cair no Espírito Santo. Na Grande Vitória , depois de alguns dias de sol forte, os termômetros não devem marcar mais do que 27° e pode chover. Já na Região Serrana, a temperatura mínima prevista é de 13°.

GRANDE VITÓRIA

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta quarta (20) e quinta-feira (21), a presença da umidade marítima pode provocar chuvas rápidas em todo o Estado. Na Grande Vitória há possibilidade de chuva no começo e no fim do dia. Os termômetros vão ficar entre 18 °C e 27 °C.

REGIÃO SERRANA

Já na Região Serrana, a previsão é de sol e chuvas esparsas em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas, a temperatura vai variar entre 15 °C e 25 °C. Enquanto nas áreas altas, como a famosa Pedra Azul, a mínima esperada é de 13 °C e máxima de 21 °C.

A temperatura deve voltar a subir no final da semana. Na sexta (22) não há previsão de chuva e o sábado deve ser de poucas nuvens e calor no Espírito Santo.

SEGUNDA FRENTE FRIA DE MAIO