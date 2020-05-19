Veja como ficou a Curva da Jurema após obra para ampliar faixa de areia

Curva da Jurema com nova faixa de areia

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Ademir Barbosa Filho, o trabalho teve o resultado esperado. Ele afirma que, com o fim da obra, a praia tem 33 metros de largura.

"O processo todo durou cinco dias. A parte de bombeamento foi concluída na sexta-feira (15). A obra já está concluída, estamos nos acabamentos. Está 99,9% concluída. Temos lá agora uma grande faixa de areia, onde as pessoas vão poder aproveitar. Vai ser um espaço muito bem utilizado e importante depois da pandemia", afirmou o secretário.

OBRA EM CAMBURI FICA PRONTA NO MÊS QUE VEM

A mesma obra, com o objetivo de evitar que o processo de erosão destrua quiosques e calçadão, agora acontece na Praia de Camburi. Por lá o trabalho começou a ser feito na última sexta-feira (15) e deve ser concluído no mês que vem.

"Começamos na sexta-feira, à meia-noite, o primeiro transporte. Estamos está bem avançados. Acredito que nos próximos 25 dias deve estar concluído. A extensão e maior, o volume de areia é maior. Camburi tem o agravante de ser mais raso, tem que fazer mais viagens para conseguir trazer o mesmo volume de material que eu conseguia trazer na Curva da Jurema. Por isso, desde o começo sabíamos que o trabalho lá requer um pouquinho mais de tempo", explicou o secretário.