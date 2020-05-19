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Veja como ficou a Curva da Jurema após obra para ampliar faixa de areia

Obra abrange uma faixa de 431 metros de comprimento. Com o trabalho, a praia terá largura de 33 metros após a conclusão do serviço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 11:45

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 11:45

Curva da Jurema com nova faixa de areia

A Curva da Jurema, em Vitória, está de cara nova. A obra de ampliação da faixa de areia, iniciada na semana passada, já foi concluída. Uma faixa de 431 metros de comprimento foi recuperada em um prazo menor do que o estipulado pela prefeitura inicialmente. Um trabalho semelhante já começou a ser feito na Praia de Camburi.
De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Vitória, Ademir Barbosa Filho, o trabalho teve o resultado esperado. Ele afirma que, com o fim da obra, a praia tem 33 metros de largura. 
"O processo todo durou cinco dias. A parte de bombeamento foi concluída na sexta-feira (15). A obra já está concluída, estamos nos acabamentos. Está 99,9% concluída. Temos lá agora uma grande faixa de areia, onde as pessoas vão poder aproveitar. Vai ser um espaço muito bem utilizado e  importante depois da pandemia", afirmou o secretário.

OBRA EM CAMBURI FICA PRONTA NO MÊS QUE VEM

A mesma obra, com o objetivo de evitar que o processo de erosão destrua quiosques e calçadão, agora acontece na Praia de Camburi. Por lá o trabalho começou a ser feito na última sexta-feira (15) e deve ser concluído no mês que vem. 
"Começamos na sexta-feira, à meia-noite, o primeiro transporte. Estamos está bem avançados. Acredito que nos próximos 25 dias deve estar concluído. A extensão e maior, o volume de areia é maior. Camburi tem o agravante de ser mais raso, tem que fazer mais viagens para conseguir trazer o mesmo volume de material que eu conseguia trazer na Curva da Jurema. Por isso, desde o começo sabíamos que o trabalho lá requer um pouquinho mais de tempo", explicou o secretário.
A Praia de Camburi terá uma extensão de 1.180 metros (da Ilha do Socó até o píer de Iemanjá) restaurados. A largura da praia será de 59,1 metros.

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