Governo anuncia obra de R$ 450 milhões para conter alagamentos no ES

Governador Renato Casagrande anuncia obras de macrodrenagem. Crédito: Helio de Queiroz Filho/Secom

Depois de sofrer com alagamentos nos primeiros meses do ano, alguns municípios da Grande Vitória terão melhorias nos sistemas de drenagem urbanos. Essa é a promessa do Governo do Estado, com a apresentação, na tarde desta quinta-feira (12), de um novo projeto de macrodrenagem para os municípios de Cariacica, Viana e Vila Velha. A obra, de grande magnitude, beneficiará vários bairros. O valor total da obra está previsto em R$ 450 milhões e a conclusão da etapa dos projetos executivos está prevista para maio deste ano.

CARIACICA E VILA VELHA

Dentre as intervenções em Cariacica e Vila Velha é possível destacar a construção de dez estações de bombeamento de águas pluviais, três comportas de maré e dois diques, em Marilândia e Pontal das Garças, ambos bairros de Vila Velha.

Your browser does not support the audio element. Governo anuncia obra de 450 milhões reais para conter alagamentos no ES

O governo prevê também a construção de onze passarelas e quatro novas pontes, além de áreas de convivência que abrangem sete quilômetros de ciclovias e um parque entre as regiões de Grande Cobilândia e Aribiri.

Além disso, serão realizadas as ampliações do Canal Diagonal e do Canal do Dique. A dragagem do Canal Marinho também está prevista.

Segundo o governo as intervenções atenderão diretamente cerca de 27 mil pessoas dos bairros Cobilândia, Jardim Marilândia e Rio Marinho, e indiretamente, 40 mil, usuários da Avenida Carlos Lindemberg que sofrem com alagamentos nas proximidades da Segunda Ponte. O investimento inicial será de R$ 52 milhões.

VIANA

Já em Viana, as obras serão realizadas no bairro Universal, um dos mais atingidos pelas chuvas dos últimos meses. Serão construídos 816 metros de redes de drenagens, sendo 141 metros de bueiros duplos e 675 metros de galerias subterrâneas.

As obras beneficiarão cerca de 7 mil pessoas na cidade e o orçamento previsto é de R$ 8,6 milhões.

Moradores atravessam e enfrentam alagamentos em Vila Rica, Viana Crédito: Fernando Madeira

O governo também anunciou obras de macrodrenagem em todo o curso do Rio Formate. A intervenção contemplará os municípios de Cariacica, Viana e Vila Velha, e beneficiará todos os bairros que ficam às margens do rio.

GOVERNO NÃO GARANTE FIM DE ALAGAMENTOS

Apesar da grandiosidade das obras e do investimento, o governador Renato Casagrande não garantiu o fim dos alagamentos. As obras vão melhorar a vida das pessoas, não vai encerrar, nem acabar com os alagamentos. É um investimento que vai chegar a mais de 450 milhões de reais, envolvendo a região de Vila Velha, de Cariacica e também a região do Rio Formate, que divide Viana com Cariacica, o bairro Universal e outros bairros de Viana. É um investimento em estrutura importante, afirmou o chefe de estado.

Para a realização das obras, Casagrande garantiu que haverá um aporte financeiro do Governo Federal, mas os custos serão divididos igualmente entre Estado e União.