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Nesta segunda

Instituto emite alerta de perigo com chuvas fortes para regiões do ES

Segundo o Inmet, os riscos de inundações, deslizamentos e transbordamentos de rio são potencializados em 44 cidades do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 08:29

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 08:29

A nebulosidade foi intensa nas primeiras horas da manhã e praticamente cobriu a Pedra dos Dois Olhos, em Vitória
A nebulosidade foi intensa nas primeiras horas da manhã e praticamente cobriu a Pedra dos Dois Olhos, em Vitória Crédito: Murilo Cuzzuol
semana começou com chuva em praticamente todo o Espírito Santo. Já nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (25), ela provocou alagamentos em algumas ruas de Vila Velha. A intensidade das pancadas e o volume de água foram significantes, tanto que dois dos principais institutos meteorológicos do país emitiram avisos de alerta para algumas regiões do Estado.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, e o Instituto Nacional de Meteorologia alertam para a possibilidade de chuvas intensas e acumulado de chuva, que é quando a quantidade de precipitação é grande em um curto espaço de tempo. Os dois avisos climáticos possuem validade para esta segunda.
Instituto emite alerta de perigo com chuvas fortes para regiões do ES
Segundo o Inmet, as chuvas podem ocorrer em pancadas entre 30 a 60mm por hora e o volume pode variar entre 50mm a 100 por dia. Nessas condições, os riscos de inundações, deslizamentos, transbordamentos de rio são potencializados. Por isso, o aviso tem grau de perigo. 
Área em amarela é onde há o maior risco de chuvas intensas no ES e também em Minas Gerais e Rio de Janeiro
Área em amarela é onde há o maior risco de chuvas intensas no ES e também em Minas Gerais e Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Inpe
Os avisos são direcionados, principalmente, para os municípios das regiões da Grande Vitória, Serrana e também Sul capixaba, e alguns poucos do Norte e Noroeste. O Inmet listou 44 cidades compreendidas na área de risco, são eles:
  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Brejetuba
  • Cachoeiro De Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição Do Castelo
  • Divino De São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Fundão
  • Guarapari
  • Guaçuí
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja Da Terra
  • Marechal Floriano
  • Mimoso Do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo Do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria De Jetibá
  • Santa Teresa
  • Serra
  • São Roque Do Canaã
  • Vargem Alta
  • Venda Nova Do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória

TEMPERATURAS

O tempo chuvoso também derrubou as temperaturas. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta segunda-feira a frente se mantém parada sobre o Espírito Santo e há previsão de chuva ao longo do dia em todo o Estado. As temperaturas estarão em queda e o vento começa a desacelerar pelo litoral.
Na Grande Vitória, a previsão é de muitas nuvens e chuva em alguns momentos. A temperatura mínima fica 18 °C e máxima de 26 °C. Nas demais regiões do ES, os termômetros não chegam aos 30 °C, segundo as previsões meteorológicas do Incaper.

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