A semana começou com chuva em praticamente todo o Espírito Santo. Já nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (25), ela provocou alagamentos em algumas ruas de Vila Velha. A intensidade das pancadas e o volume de água foram significantes, tanto que dois dos principais institutos meteorológicos do país emitiram avisos de alerta para algumas regiões do Estado.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe, e o Instituto Nacional de Meteorologia alertam para a possibilidade de chuvas intensas e acumulado de chuva, que é quando a quantidade de precipitação é grande em um curto espaço de tempo. Os dois avisos climáticos possuem validade para esta segunda.
Instituto emite alerta de perigo com chuvas fortes para regiões do ES
Segundo o Inmet, as chuvas podem ocorrer em pancadas entre 30 a 60mm por hora e o volume pode variar entre 50mm a 100 por dia. Nessas condições, os riscos de inundações, deslizamentos, transbordamentos de rio são potencializados. Por isso, o aviso tem grau de perigo.
Os avisos são direcionados, principalmente, para os municípios das regiões da Grande Vitória, Serrana e também Sul capixaba, e alguns poucos do Norte e Noroeste. O Inmet listou 44 cidades compreendidas na área de risco, são eles:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Brejetuba
- Cachoeiro De Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição Do Castelo
- Divino De São Lourenço
- Domingos Martins
- Fundão
- Guarapari
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja Da Terra
- Marechal Floriano
- Mimoso Do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- Rio Novo Do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria De Jetibá
- Santa Teresa
- Serra
- São Roque Do Canaã
- Vargem Alta
- Venda Nova Do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
TEMPERATURAS
O tempo chuvoso também derrubou as temperaturas. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), nesta segunda-feira a frente se mantém parada sobre o Espírito Santo e há previsão de chuva ao longo do dia em todo o Estado. As temperaturas estarão em queda e o vento começa a desacelerar pelo litoral.
Na Grande Vitória, a previsão é de muitas nuvens e chuva em alguns momentos. A temperatura mínima fica 18 °C e máxima de 26 °C. Nas demais regiões do ES, os termômetros não chegam aos 30 °C, segundo as previsões meteorológicas do Incaper.