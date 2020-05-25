Instituto emite alerta de perigo com chuvas fortes para regiões do ES

A nebulosidade foi intensa nas primeiras horas da manhã e praticamente cobriu a Pedra dos Dois Olhos, em Vitória

Segundo o Inmet, as chuvas podem ocorrer em pancadas entre 30 a 60mm por hora e o volume pode variar entre 50mm a 100 por dia. Nessas condições, os riscos de inundações, deslizamentos, transbordamentos de rio são potencializados. Por isso, o aviso tem grau de perigo.