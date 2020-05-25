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Polícia

Bombeiros tentam localizar vestígios de vítima esquartejada em Guaçuí

Segundo um dos suspeitos presos pelo crime, partes do corpo de João Paulo Purificati foram jogados no rio; ele foi assassinado em abril
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 19:08

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 19:08

Buscas foram realizadas pela manhã, mas nada foi localizado
Buscas foram realizadas pela manhã, mas nada foi localizado Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros realizou buscas nesta segunda-feira (25) para encontrar vestígios do corpo de João Paulo Purificati, assassinado em abril deste ano. A ação foi no trecho de um rio no interior de Guaçuí, Região do Caparaó, onde um dos suspeitos presos na semana passada afirmou ter jogado o corpo esquartejado.
Na última quinta-feira (21), cinco pessoas foram presas por ter dopado, incendiado e esquartejado João Paulo Purificati. Os restos do corpo foram jogados no rio, de acordo com um dos suspeitos presos. Ele estava desaparecido desde o dia 23 de abril. Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime está relacionado a problemas com a responsável de um centro espírita no município.
A equipe percorreu em torno de 100 metros pelas margens no local que o corpo teria sido lançado, porém não localizou nenhum vestígio.

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