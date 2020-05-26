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Coronavírus no ES

Governo prevê gastar R$ 7 milhões para isolar servidores da saúde em hotéis

No dia 12 de maio, o governo anunciou que pagaria 12,7 mil diárias de hotéis para acomodar centenas de profissionais da saúde que atuam nos hospitais de referência para tratar infectados pelo coronavírus no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 14:00

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 14:00

Serra - ES - Hospital Jayme Santos Neves
Serra - ES - Hospital Jayme Santos Neves Crédito: Vitor Jubini
O governo do Espírito Santo estima gastar R$ 7,3 milhões no aluguel de quartos em hotéis para servidores da saúde que estejam na linha de frente do combate ao novo coronavírus e queiram se isolar da família para evitar o risco de contaminar os parentes com a Covid-19.
Esse é o valor que consta no aviso de licitação, publicado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (26) no Diário Oficial do Estado. O pregão eletrônico será aberto no dia 1º de junho e tem como objetivo a contratação de serviços de hospedagem com alimentação e lavanderia para atendimento exclusivo aos trabalhadores da área da saúde.
No dia 12 de maio, o Governo do Espírito Santo anunciou que pagaria 12.700 diárias de hotéis para acomodar centenas de profissionais da saúde que atuam nos hospitais de referência para tratar infectados pelo coronavírus no Estado e que, por isso, não se sentem seguros de voltar para as respectivas casas depois do trabalho.
Relatou ainda que as acomodações ficariam em quatro cidades capixabas: SerraVitóriaSão Mateus e Colatina  em bairros próximos dos hospitais de referência onde esses trabalhadores atuam.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi procurada por A Gazeta para confirmar se essas projeções iriam se manter. Confira, na íntegra, a nota enviada pela Sesa:
"A Secretaria da Saúde informa que visa disponibilizar diárias em hotéis para a hospedagem de profissionais da saúde. A estratégia da utilização de hotéis visa garantir a segurança de quem faz o atendimento a pacientes de Covid-19.
A Sesa esclarece que o levantamento de servidores para a hospedagem foi feito pelos próprios hospitais de referência, de forma regionalizada, e que aproximadamente 800 profissionais sinalizaram interesse pela estadia de forma voluntária. A previsão de permanência de cada profissional nos hotéis pode variar de 30 a 180 dias, a depender do comportamento da pandemia no Estado."

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