Governo prevê gastar R$ 7 milhões para isolar servidores da saúde em hotéis

Serra - ES - Hospital Jayme Santos Neves Crédito: Vitor Jubini

O governo do Espírito Santo estima gastar R$ 7,3 milhões no aluguel de quartos em hotéis para servidores da saúde que estejam na linha de frente do combate ao novo coronavírus e queiram se isolar da família para evitar o risco de contaminar os parentes com a Covid-19.

Esse é o valor que consta no aviso de licitação, publicado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (26) no Diário Oficial do Estado. O pregão eletrônico será aberto no dia 1º de junho e tem como objetivo a contratação de serviços de hospedagem com alimentação e lavanderia para atendimento exclusivo aos trabalhadores da área da saúde.

Vitória, São Mateus e Relatou ainda que as acomodações ficariam em quatro cidades capixabas: Serra Colatina  em bairros próximos dos hospitais de referência onde esses trabalhadores atuam.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi procurada por A Gazeta para confirmar se essas projeções iriam se manter. Confira, na íntegra, a nota enviada pela Sesa:

"A Secretaria da Saúde informa que visa disponibilizar diárias em hotéis para a hospedagem de profissionais da saúde. A estratégia da utilização de hotéis visa garantir a segurança de quem faz o atendimento a pacientes de Covid-19.